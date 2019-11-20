Джокер опублікував листування з заступницею міністра, що потрапила в секс-скандал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пранкер Джокер опублікував листування з заступницею міністра транспорту та інфраструктури Олександрою Клітіною

Пранкер Джокер змусив Клітіну виправдовуватися і розповісти про корупційні схеми

У «Слузі народу» новий секс-скандал, у який потрапила заступник міністра транспорту та інфраструктури Олександра Клітіна, та прокоментувала про неї «чутки» після листування з пранкером Джокером, який обговорював з депутатом Радуцьким зарплату в конвертах для «слуг народу».

Скріншоти листування опублікував пранкер у своєму Telegram-каналі.

Так, Клітіна опублікувала коментар про секс-скандал після листування з Джокером.

«Я обожнюю свою сім'ю! Схоже, що у нас неадекватна журналістика. Роблять ненормальні висновки з якихось недоведених пліток», – написала Клітіна.

У переписці Клітіна розповіла про свої проблеми в роботі з главою відомства Владиславом Криклієм і написала, що могла б і сама впоратися з галуззю і очолити міністерство транспорту та інфраструктури.

«Я в міністерстві вже 5 років працюю. І свою посаду заслужила працею!» – додала Клітіна.

Клітіна негативно оцінила ділові якості свого начальника - міністра інфраструктури Криклія, написала, що він приймає на роботу корупціонерів, щось мутить з тендерами на «Укрзалізниці», а також про те, що в міністерстві на ключових посадах стоять люди Ахметова.

Однак виходячи з опублікованих скріншотів листування незрозуміло, ким саме представився пранкер Джокер.

Нагадаємо, нардеп Тищенко в листуванні з пранкером «Джокером» розповів про ситуацію у фракції, Ткаченко та гроші в конвертах.