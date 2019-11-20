Солідарність та її спонсори. Звідки бере гроші оновлена партія Порошенка партійна каса

«Главком» продовжує досліджувати джерела фінансування партій, які пройшли до Верховної Ради на дострокових виборах

Основні донори «Європейської солідарності» - партнери та структури, пов’язані з експрезидентом

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило фінансовий звіт партії «Європейська Солідарність» за ІІІ квартал. У ньому зазначені основні джерела надходження коштів у цей період, а також витрати партії, здійснені у розпал виборчої кампанії.

Відповідно до документу, фізичні особи-спонсори «ЄС» за вказаний період перерахували до партійної скарбниці 70 млн грн, юрособи – 24,8 млн грн. Крім того, у звіті вказано, що партія, а «ЄС» - а це, по суті, перейменований «Блок Петра Порошенка «Солідарність», який мав найбільшу фракцію у попередній Раді, отримала у третьому кварталі 23 млн грн бюджетного фінансування.

Давні соратники та партнери

Максимальна сума, яку переказували донори одним внеском, - 1,67 млн грн. Це найбільша дозволена законом одноразова сума для фінансування партій фізичними особами. Зустрічається вона у звіті «Європейської солідарності» за ІІІ квартал 22 рази. Наприклад, стільки вніс Порошенко Олексій Іванович. Очевидно, що це батько колишнього глави держави. Робити це Порошенку-старшому довелось двічі, оскільки перший раз гроші були нараховані з помилкою, тому – їх повернули платнику.

Імена інших найбільших донорів, усупереч закону, у фінзвіті подані не повністю: лише прізвище та ініціали. До прикладу, Ярандін В.В., місце проживання – Київ. Зауважимо, що у звіті політсили за другий квартал поточного року це прізвище теж фігурує, однак з іншими ініціалами - В.А. Ймовірно, це Володимир Андрійович Ярандін, який, згідно з даними пошукової системи YouControl, є співзасновником низки підприємств, де іншим співзасновником чи бенефіціаром є сам Петро Порошенко.

До слова, звіт «Європейської солідарності» грішить такими недомовками не одноразово. Ряд крупних спонсорів-фізосіб залишаються людьми-загадками: Горельшева В.Г., Вишневська В.В., Боярчуков М.Г., Конанець М.М. та інші. Усі вони робили платіж на максимально дозволену суму.

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від громадянина України протягом одного року не може перевищувати 400 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (у 2019 році – 1 669 200 грн).

1,67 млн грн також поклав до кишені партії Євген Саєнко – генеральний директор ТОВ «Укрпромінвест-Агро». Це одне з найбільших сільськогосподарських підприємств України, воно належить ПАТ ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал», кінцевим бенефіціарним власником якого є Петро Порошенко.

Понад півмільйона шістьма платежами по 96 тис. за списоком «Європейської Солідарності» під номером 22.

У фінансуванні «Європейської солідарності» взяв активну участь колишній нардеп «Блоку Петра Порошенка» Руслан Демчак. Він здійснив 15 платежів по 96 тис. грн, і таким чином усього у скарбницю партії поклав 1,44 млн. Зауважимо, Демчак на парламентських виборах-2019 балотувався як самовисуванець в окрузі №18 у Вінниці, однак там переможцем став Олег Мейдич («Батьківщина»).

Серед спонсорів «Європейської солідарності» зустрічаються й інші «старі друзі» Порошенка. До прикладу, два платежі по 149 тис. здійснила Марія Чумак – директор компанії «Мілкіленд» (займається виробництвом та продажем продуктів з молока). У минулому «Мілкіленд» та «Кузню на Рибальському», що належить Порошенку та екснардепу Ігорю Кононенку пов’язувала сумнівна історія з оптимізацією сплати податків.

Основними спонсорами-юрособами стали ТОВ «Бестброк плюс» та ТОВ «Містер Клінінг». Компанії разом поклали до партійної скарбниці майже 4 млн грн. Кінцевим бенефіціарним власником обох ТОВ є Анатолій Іванович Шамрай. Згадка в Інтернеті про цю людину датується 2002 роком, коли Шамрай був уповноваженою особою Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) на виборах 2002 року (округ 220). Як відомо, Петро Порошенко був членом цієї політсили раніше, у 1998-2000 роках. Засновник і лідер СДПУ (о) – одіозний політик, кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук.

Серед інших юросіб-донорів партії - ТОВ «Еліт планета сідс» і ТОВ «Спецагропостач». Вони зареєстровані за однією адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, будинок 54. Як пише сайт «Чесно», у цьому офісному центрі зареєстровано ще понад 340 фірм. І, за словами місцевих жителів, цю будівлю планують от-от знести.

Такий вигляд офісний центр мав станом на 11 вересня цього року

Ставка на ахметівську«Україну»

Одна з основних статей витрат партії експрезидента у розпал виборів - ефірний час на телебаченні. За нього сплачено понад 47 млн грн. Під час передвиборчої кампанії у липні найбільше від «Європейської Солідарності» отримав телеканал «Україна», що належить олігарху Рінату Ахметову: 15 млн грн. На 3 млн менше партія заплатила «1+1» Ігоря Коломойського, якого пов’язують з основним суперником Порошенка на виборах Володимиром Зеленським. За ефірний час від партії експрезидента отримали13 млн телеканали з медіахолдингу бізнесмена Віктора Пінчука StarLightMedia: СТБ – 6 млн, ICTV - 4,8 млн і «Новий канал» - 2,3 млн грн.

Телеканал «Прямий», який пов’язують із Порошенком, отримав від політсили 4,7 млн грн. Крім того, партія також скористалась ефірним часом каналу «112 Україна» на 1,4 млн грн, а ще заплатила 1 млн грн за рекламу каналу «UA: Перший».

0,6 млн грн партія віддала медів, що входять до структури InterMediaGroup та належать Дмитру Фірташу, однак на самому телеканалі «Інтер» «Європейська солідарність» не рекламувалась.

На радіо партія Порошенка рекламувалась не надто активно: за ці послуги сплачено близько 1,5 млн грн. Зокрема, агітацію за політсилу експрезидента можна було почути на «Хіт ФМ», радіо «Люкс», KissFM, «Русскоерадио» та «Радіо Мелодія».

На виробництво та розміщення друкованих агітаційних матеріалів «Європейської солідарності» у третьому кварталі витрачено 15 млн грн. Основними виконавцями послуги стали рекламне агенство «Мегаполіс Інвест плюс», ТОВ «ГК «Статус Інвест інжиніринг», ФОП Порунова Дар’я Сергіївна, ФОП Горбань Богдан Юрійович та ФОП Гриценко максим Юрійович (який наразі на сервісі Youcontrol знайти неможливо). Ще один ФОП із Києва - Мохнатко Олександр Юрійович за послуги з розповсюдження передвиборчої агітації в Інтернеті одержав від політсили 1,2 млн грн. У той же час, згідно зі звітом, мешканець столиці Мохнатко О.Ю. перерахував «Європейській солідарності» дозволений максимум у 1,6 млн грн.

Зауважимо, що у партії склалися вельми цікаві стосунки не лише з вищезгаданим ФОПом. Скажімо, зареєстрований у столиці ФОП Коцюбинська Влада Валентинівна за послуги з дизайну агітматеріалів отримала від політсили 23,8 тис. грн. У той же час киянка і повна тезка цієї підприємниці здійснила п’ять платежів на користь «Європейської Солідарності» по 96 тис. грн на загальну суму у майже півмільйона.

Інший приклад – ФОП Сілаєва Наталія Володимирівна, теж з Києва, яка за виготовлення агіток від політсили Порошенка отримала 3,2 тис. грн. Натомість на рахунки партії перевела теж близько півмільйона, теж п’ятьма платежами по 96 тис. грн.

Зовнішню рекламу, згідно зі звітом, в останній місяць перед виборами «ЄС» витратила менше 1 млн грн - основними виконавцями послуг стали ТОВ «Медіа Скоуп Глобал» та ДП «Перехід Аутдор».

Серед інших платежів - 1,2 млн грн за організацію масового заходу компанії «Зінтеко». До її послуг експрезидент звертається не вперше: саме ця фірма займалась організацією роботи у штабі Порошенка у день голосування під час першого туру президентських виборів.

Повний текст звіту можна подивитися тут.

Наталія Сокирчук, «Главком»