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    На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу (фото)

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    За попередніми даними, на території військової частини&nbsp;сталося загоряння бензовозів - На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу (фото)
    За попередніми даними, на території військової частини сталося загоряння бензовозів
    Фото: ДБР

    У результаті пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня

    У результаті пожежі в Рубіжному Луганської області на території військової частини постраждали троє військовослужбовців. За даним фактом відкрито справу за статтею «недбалість», йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

    За попередніми даними, на території військової частини сталося загоряння бензовозів.

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    На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу (фото)
    На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу (фото)
    На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу (фото)
    На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу (фото)
    На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу (фото)
    На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу (фото)
    На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу (фото)
    Фото: ДБР

    «У результаті пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, вони отримують медичну допомогу в міській лікарні», – йдеться в повідомленні.

    За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч.3 ст. 425 КК України). Проводяться першочергові слідчі дії.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

    Теги: пожежа Луганщина розслідування Луганськ
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