На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу (фото)

За попередніми даними, на території військової частини сталося загоряння бензовозів

У результаті пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня

У результаті пожежі в Рубіжному Луганської області на території військової частини постраждали троє військовослужбовців. За даним фактом відкрито справу за статтею «недбалість», йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними, на території військової частини сталося загоряння бензовозів.

«У результаті пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, вони отримують медичну допомогу в міській лікарні», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч.3 ст. 425 КК України). Проводяться першочергові слідчі дії.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.