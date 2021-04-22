«Спалилися» на машині з GPS-трекером: оприлюднено докази участі українських силовиків у викраденні Чауса

Місцезнаходження викраденого у Молдові колишнього судді Чауса досі невідоме

Нові докази участі співробітників Головного управління розвідки Міноборони України до викрадення колишнього судді Миколи Чауса в столиці Молдови оприлюднили журналісти-розслідувачі. Як з’ясувало «Слідство.Інфо» спільно з RISE Moldova, викрадення було організовано у дуже сумнівний спосіб, а організатори та виконавці лишили в Молдові численні сліди «роботи».

Наразі молдовські правоохоронці припускають, що Чауса повернули в Україну. Але його місцезнаходження невідоме і досі. Відомо, що молдовська поліція перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців.

Як повідомлялося раніше, серед цих фігурантів є щонайменше двоє людей, які мають відношення до Головного управління розвідки Міноборони. Мова йде про українців Юрія Коваленка та Андрія Куценка. Останній для поїздки в Молдову використовував несправжній паспорт.

Згідно з новими документами, які є в розпорядженні видання, Юрій Коваленко заїхав у Молдову в середині березня. Чоловік оселився в одному з готелів Кишинева. 17 березня він орендував автомобіль – червоний «Хюндай». Але в орендованій машині був встановлений GPS-трекер – пристрій, який фіксує всі пересування авто. Саме завдяки цьому правоохоронці встановили маршрут руху Коваленка Кишиневом. Зокрема, орендований ним автомобіль кілька разів їздив до будинку, де жив Чаус. І стояв там по кілька годин. Все це відбувалося напередодні викрадення судді.

Виїхав Юрій Коваленко з Молдови 21 березня. Але повернувся вже за три дні. Тоді ж у Молдову в’їхав ще один українець, який також має відношення до української розвідки. Він користувався паспортом прикриття, але журналістам вдалося з’ясувати, що його звати Андрій Куценко. Протягом восьми днів – до дня викрадення Чауса – чоловіки регулярно змінювали готелі в Кишиневі. Їхні обличчі зафіксовані на камерах спостереження на щонайменше шести локаціях.

Миколу Чауса викрали в обід 3 квітня на старому білому «Форді». За даними молдовської поліції, його швидко пересадили в «Мерседес», а згодом в інший автомобіль, який належить посольству України в Молдові. Камери спостереження зафіксували, як авто на дипломатичних номерах рухалося у бік українського кордону.

ЗМІ вдалося отримати відео з прикордонного містечка Отач, де видно, як посольська машина приблизно о 15.30 повертає до пункту пропуску. Автівка залишила Молдову о 15:40. За її кермом був військовий аташе українського посольства Сергій Сметанюк. Журналісти зв’язалися з ним, але як тільки Сметанюк почув питання про викрадення Чауса, кинув слухавку. А вже за кілька хвилин після посольської машини країну пішки залишили і ті двоє українців, які, за даними журналістів, пов’язані з Головним управлінням розвідки Міноборони. Також вдалося знайти відео, де люди, схожі на Юрія Коваленка і Андрія Куценка, рухаються до прикордонного пункту. Того ж дня з Молдови виїхала ще одна група українців, яких перевіряють на причетність до викрадення судді Чауса.

Журналісти раніше вже зв’язувалися з фігурантами цієї історії. Юрій Коваленко підтвердив, що їздив у Молдову в березні, але не зміг пояснити мету. Андрій Куценко відмовився спілкуватися зі ЗМІ та згодом видалив більшість інформації про себе з соціальних мереж.

Посольське авто, на якому за версією молдовських правоохоронців, вивозили Миколу Чауса, згодом повернулося до Кишинева. Цього тижня RISE Moldova зафіксувало машину на території українського посольства. Молдовські правоохоронці майже одразу після викрадення екссудді встановили коло людей, які можуть бути причетні до цього злочину. Зокрема, виникли питання і до співробітника українського посольства Сергія Сметанюка. Журналісти отримали документи, які підтверджують, що молдовська сторона зверталася до України з дипломатичною нотою та просила зняти з нього дипломатичний імунітет та дозволити провести слідчі дії з посольським автомобілем, на якому нібито вивозили Миколу Чауса.

«Міністерство (Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова – ред.) просить згоду на здійснення кримінально-процесуальних дій на місці, обшуку і збору доказів у автомобілі Toyota RAV 4, власником якого є Посольство України у Республіці Молдова», – йдеться в документі.

Але наразі Україна не дала таку згоду, а лише погодилася на «дружню зустріч» Сергія Сметанюка з представниками молдовської сторони виключно на території нашого посольства. Та підтвердила готовність до співпраці по лінії правоохоронних органів.

Українська влада офіційно заперечує свою причетність до вивезення Чауса з території Молдови. ЗМІ надіслали запит до Офісу генерального прокурора України з питанням, чи створена спільна україно-молдовська слідча група. Поки що журналісти не отримали відповіді.