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    На залізниці в Києві згорів вагон (фото)

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    Над ліквідацією загорання працювали десять рятувальників - На залізниці в Києві згорів вагон (фото)
    Над ліквідацією загорання працювали десять рятувальників
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася в окремо розташованому вагоні потягу

    Сьогодні, 22 квітня, сталася пожежа на залізничній колії на вул. Качалова у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 10:41, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події негайно прибули вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що на колії горить окремо розташований вагон, салон якого був повністю охоплений вогнем.

    Об 11:06 рятувальники локалізували займання на площі 60 кв. м та об 11:11 – ліквідували.

    Жертв і постраждалих немає.

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    На залізниці в Києві згорів вагон (фото)
    На залізниці в Києві згорів вагон (фото)
    На залізниці в Києві згорів вагон (фото)

    На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Нагадаємо, 22 квітня на світанку сталася пожежа на території кладовища на вул. Стеценка у Подільському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС Укрзалізниця рятувальники
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