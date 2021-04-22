На залізниці в Києві згорів вагон (фото)

Над ліквідацією загорання працювали десять рятувальників

Пожежа сталася в окремо розташованому вагоні потягу

Сьогодні, 22 квітня, сталася пожежа на залізничній колії на вул. Качалова у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 10:41, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що на колії горить окремо розташований вагон, салон якого був повністю охоплений вогнем.

Об 11:06 рятувальники локалізували займання на площі 60 кв. м та об 11:11 – ліквідували.

Жертв і постраждалих немає.

На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, 22 квітня на світанку сталася пожежа на території кладовища на вул. Стеценка у Подільському районі столиці.