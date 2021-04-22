На залізниці в Києві згорів вагон (фото)
Пожежа сталася в окремо розташованому вагоні потягу
Сьогодні, 22 квітня, сталася пожежа на залізничній колії на вул. Качалова у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 10:41, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події негайно прибули вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що на колії горить окремо розташований вагон, салон якого був повністю охоплений вогнем.
Об 11:06 рятувальники локалізували займання на площі 60 кв. м та об 11:11 – ліквідували.
Жертв і постраждалих немає.
На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, 22 квітня на світанку сталася пожежа на території кладовища на вул. Стеценка у Подільському районі столиці.