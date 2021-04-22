На Луганщині загорілася військова частина. Постраждав військовослужбовець
Пожежа виникла внаслідок загоряння бензобаку автомобіля
У районі проведення операції Об’єднаних сил, у місті Рубіжне, виникла пожежа на території однієї із військових частин. У результаті постраждав військовослужбовий. Про це повідомили в пресцентрі ООС.
Пожежа виникла внаслідок того, що сталося загоряння бензобаку автомобіля. У подальшому вогонь перекинувся на чотири бензовози.
«В результаті пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров’я – задовільний. Його доправлено до лікарні в місті Кремінна», – йдеться в повідомленні.
Наразі пожежу ліквідовано, причини загорання встановлюються. Нагадаємо, раніше через пожежу в місті Рубіжне Луганської області жителів закликали зберігати спокій.
Нагадаємо, в Україні з 17 квітня перешкоджання перевіркам пожежної безпеки каратимуть штрафами. Відповідний закон набрав чинності.
За перешкоджання загрожує штраф в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень), а за повторне порушення протягом року – від 200 до 300 таких мінімумів (3400-5100 гривень).
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Волноваському районі Донеччини сховок із мінами, а також десятьох бойовиків, зокрема і двох організаторів псевдореферендуму 2014 року.