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    На Луганщині загорілася військова частина. Постраждав військовослужбовець

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    У результаті пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров&rsquo;я &ndash; задовільний - На Луганщині загорілася військова частина. Постраждав військовослужбовець
    У результаті пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров’я – задовільний
    Фото: Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

    Пожежа виникла внаслідок загоряння бензобаку автомобіля

    У районі проведення операції Об’єднаних сил, у місті Рубіжне, виникла пожежа на території однієї із військових частин. У результаті постраждав військовослужбовий. Про це повідомили в пресцентрі ООС.

    Пожежа виникла внаслідок того, що сталося загоряння бензобаку автомобіля. У подальшому вогонь перекинувся на чотири бензовози.

    «В результаті пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров’я – задовільний. Його доправлено до лікарні в місті Кремінна», – йдеться в повідомленні.

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    На Луганщині загорілася військова частина. Постраждав військовослужбовець
    На Луганщині загорілася військова частина. Постраждав військовослужбовець
    Фото: Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

    Наразі пожежу ліквідовано, причини загорання встановлюються. Нагадаємо, раніше через пожежу в місті Рубіжне Луганської області жителів закликали зберігати спокій.

    Нагадаємо, в Україні з 17 квітня перешкоджання перевіркам пожежної безпеки каратимуть штрафами. Відповідний закон набрав чинності.

    За перешкоджання загрожує штраф в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень), а за повторне порушення протягом року – від 200 до 300 таких мінімумів (3400-5100 гривень).

    Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Волноваському районі Донеччини сховок із мінами, а також десятьох бойовиків, зокрема і двох організаторів псевдореферендуму 2014 року.

    Теги: пожежа Донбас війна військові Луганськ
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