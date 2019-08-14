У Закарпатській області отруїлося 29 гостей весілля



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Постраждалих госпіталізували до Берегівської центральної районної лікарні

Люди отруїлися на весіллі в ресторані, який розташований в селі Слобода

У Закарпатській області на весіллі отруїлися 29 людей, серед яких вісім дітей. Про це повідомляє ДСНС в середу, 14 серпня.

Зазначається, що люди отруїлися в селі Слобода. Всього на весіллі перебували 190 осіб.

«Протягом 12-13 серпня до Берегівської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 29 осіб (з них вісім дітей), які 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані Сімейний затишок в селі Слобода Берегівського району (всього перебували 190 осіб)», - йдеться в повідомленні.

Зараз проводиться комплекс протиепідемічних заходів

Нагадаємо, раніше на Вінниччині у церкві отруїлися 11 осіб.

Також нагадаємо, що за тиждень на Запоріжжі отруїлося понад 270 людей.

Напередодні на Житомирщині сталося масове харчове отруєння.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.». Згодом стало відомо, що причиною хвороби стала також сальмонела.