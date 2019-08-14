  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Закарпатській області отруїлося 29 гостей весілля

    • Розсилка
    <span>Постраждалих госпіталізували до Берегівської центральної районної лікарні</span> - У Закарпатській області отруїлося 29 гостей весілля
    Постраждалих госпіталізували до Берегівської центральної районної лікарні

    Люди отруїлися на весіллі в ресторані, який розташований в селі Слобода

    У Закарпатській області на весіллі отруїлися 29 людей, серед яких вісім дітей. Про це повідомляє ДСНС в середу, 14 серпня.

    Зазначається, що люди отруїлися в селі Слобода. Всього на весіллі перебували 190 осіб.

    «Протягом 12-13 серпня до Берегівської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 29 осіб (з них вісім дітей), які 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані Сімейний затишок в селі Слобода Берегівського району (всього перебували 190 осіб)», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Зараз проводиться комплекс протиепідемічних заходів

    Нагадаємо, раніше на Вінниччині у церкві отруїлися 11 осіб

    Також нагадаємо, що за тиждень на Запоріжжі отруїлося понад 270 людей

    Напередодні на Житомирщині сталося масове харчове отруєння.

    Раніше повідомлялося, що  в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.». Згодом стало відомо, що причиною хвороби стала також сальмонела.

    Читайте також
    Закарпаття отруєння кишкова інфекція весілля хвороби інфекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ