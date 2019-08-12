На Вінниччині у церкві отруїлися 11 осіб



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До лікарні потрапили восьмеро дорослих та троє дітей

До Ямпільської центральної районної лікарні протягом вихідних було госпіталізовано 11 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського храму у с. Довжок Ямпільського району. Про це повідомляє ДСНС.

«Протягом 10 - 11 серпня до Ямпільської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 11 чоловік (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського храму у с. Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)», - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Також нагадаємо, що за тиждень на Запоріжжі отруїлося понад 270 людей.

Напередодні на Житомирщині сталося масове харчове отруєння.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.». Згодом стало відомо, що причиною хвороби стала також сальмонела.