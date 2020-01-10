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    На пункті пропуску Чонгар поліція затримала бойовика «самооборони Криму»

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    На пункті пропуску Чонгар поліція затримала бойовика «самооборони Криму»

    Чоловік у 2014 році перебував у складі незаконного збройного формування «Самооборона Криму» та сприяв окупації півострова

    На КПВВ Чонгар на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом поліцейські затримали бойовика, який входив до складу незаконного збройного формування «Самооборона Криму».

    Про це повідомляє ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі.

    «Поліцейські затримали чоловіка 8 січня на КПВВ Чонгар. Зловмисник саме намагався перетнути адміністративну межу з окупованим півостровом Крим», - йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці з’ясували, що у 2014 році громадянин ніс службу у складі незаконного збройного формування «Самооборона Криму» та сприяв окупації Російською Федерацією півострову Автономної Республіки Крим.

    Як інформують у поліції, слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру. Колишньому бойовику інкримінують правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України (Участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15-ти років.

    9 січня Херсонський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

     

    Крим бойовики на Донбасі анексія КПВВ окуповані території поліція
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