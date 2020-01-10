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    Політика

    Україна засудила приїзд Путіна до окупованого Криму

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    Володимир Путін приїхав 9 січня в окупований Крим на військові навчання - Україна засудила приїзд Путіна до окупованого Криму
    Володимир Путін приїхав 9 січня в окупований Крим на військові навчання

    Російській стороні передано ноту протесту

    Україна передала російській стороні ноту протесту у зв'язку з неузгодженим візитом президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму.

    Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter.

    «У зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту», - написала вона.

    Речниця зовнішньополітичного відомства наголосила на неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України у її міжнародно визнаних кордонах.

    «Це – грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права», - заявила вона.

    Як відомо, у четвер, 9 січня, Російська Федерація провела спільні військові навчання Чорноморського і Північного флотів з ракетними стрільбами поблизу берегів окупованого Криму.

    У незаконних навчаннях брало участь понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літальних апаратів.

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