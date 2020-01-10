Україна засудила приїзд Путіна до окупованого Криму



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Володимир Путін приїхав 9 січня в окупований Крим на військові навчання

Російській стороні передано ноту протесту

Україна передала російській стороні ноту протесту у зв'язку з неузгодженим візитом президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter.

«У зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту», - написала вона.

Речниця зовнішньополітичного відомства наголосила на неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України у її міжнародно визнаних кордонах.

«Це – грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права», - заявила вона.

Як відомо, у четвер, 9 січня, Російська Федерація провела спільні військові навчання Чорноморського і Північного флотів з ракетними стрільбами поблизу берегів окупованого Криму.

У незаконних навчаннях брало участь понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літальних апаратів.