Україна засудила приїзд Путіна до окупованого Криму
Російській стороні передано ноту протесту
Україна передала російській стороні ноту протесту у зв'язку з неузгодженим візитом президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter.
«У зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту», - написала вона.
Речниця зовнішньополітичного відомства наголосила на неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України у її міжнародно визнаних кордонах.
«Це – грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права», - заявила вона.
Як відомо, у четвер, 9 січня, Російська Федерація провела спільні військові навчання Чорноморського і Північного флотів з ракетними стрільбами поблизу берегів окупованого Криму.
У незаконних навчаннях брало участь понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літальних апаратів.