З’явилося відео, як російська блогерка отримала заборону на в’їзд в Україну



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Олександрі Мітрошиній прикордонниками було доведено рішення про заборону в’їзду на територію України Фото: скріншот відео

Олександра Мітрошина отримала заборону в’їзду в Україну на 3 роки

Державна прикордонна служба України офіційно повідомила, що російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на 3 роки.

Російську блогерку, яка порушила правила в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим, прикордонники виявили в аеропорту «Бориспіль» під час виїзду з України. Вона саме проходила оформлення на рейс до Мінська. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Блогерці було доведено рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави та проставлено відповідну відмітку в паспортний документ.

Прикордонники зазначили, що Мітрошина в’їхала в Україну декілька днів тому через залізничний пункт пропуску, оскільки стосовно неї на момент перетину кордону не було обмежень щодо в'їзду, а також жодної інформації, що вона незаконно відвідувала тимчасово окуповані території.

Раніше повідомлялося, що російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на три роки.

Напередодні у МВС України пообіцяли, що Мітрошиній, через приїзд якої до Києва виник скандал, буде заборонено в’їзд до України.

Нагадаємо, київська поліція відпустила активістів, затриманих на фан-зустрічі з блогеркою із Росії.

Також нагадаємо, що Україна за рік не пустила понад сім тисяч росіян, що вже мали заборону на в'їзд.