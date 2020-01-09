З’явилося відео, як російська блогерка отримала заборону на в’їзд в Україну
Олександра Мітрошина отримала заборону в’їзду в Україну на 3 роки
Державна прикордонна служба України офіційно повідомила, що російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на 3 роки.
Російську блогерку, яка порушила правила в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим, прикордонники виявили в аеропорту «Бориспіль» під час виїзду з України. Вона саме проходила оформлення на рейс до Мінська. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Блогерці було доведено рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави та проставлено відповідну відмітку в паспортний документ.
Прикордонники зазначили, що Мітрошина в’їхала в Україну декілька днів тому через залізничний пункт пропуску, оскільки стосовно неї на момент перетину кордону не було обмежень щодо в'їзду, а також жодної інформації, що вона незаконно відвідувала тимчасово окуповані території.
Раніше повідомлялося, що російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на три роки.
Напередодні у МВС України пообіцяли, що Мітрошиній, через приїзд якої до Києва виник скандал, буде заборонено в’їзд до України.
Нагадаємо, київська поліція відпустила активістів, затриманих на фан-зустрічі з блогеркою із Росії.
Також нагадаємо, що Україна за рік не пустила понад сім тисяч росіян, що вже мали заборону на в'їзд.