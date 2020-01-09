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    Події в Україні

    З’явилося відео, як російська блогерка отримала заборону на в’їзд в Україну

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    Олександрі Мітрошиній прикордонниками було доведено рішення про заборону в&rsquo;їзду на територію України - З’явилося відео, як російська блогерка отримала заборону на в’їзд в Україну
    Олександрі Мітрошиній прикордонниками було доведено рішення про заборону в’їзду на територію України
    Фото: скріншот відео

    Олександра Мітрошина отримала заборону в’їзду в Україну на 3 роки

    Державна прикордонна служба України офіційно повідомила, що російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на 3 роки.

    Російську блогерку, яка порушила правила в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим, прикордонники виявили в аеропорту «Бориспіль» під час виїзду з України. Вона саме проходила оформлення на рейс до Мінська. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Блогерці було доведено рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави та проставлено відповідну відмітку в паспортний документ.

    Прикордонники зазначили, що Мітрошина в’їхала в Україну декілька днів тому через залізничний пункт пропуску, оскільки стосовно неї на момент перетину кордону не було обмежень щодо в'їзду, а також жодної інформації, що вона незаконно відвідувала тимчасово окуповані території.

    Раніше повідомлялося, що російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на три роки.

    Напередодні у МВС України пообіцяли, що Мітрошиній, через приїзд якої до Києва виник скандал, буде заборонено в’їзд до України.

    Нагадаємо, київська поліція відпустила активістів, затриманих на фан-зустрічі з блогеркою із Росії.

    Також нагадаємо, що Україна за рік не пустила понад сім тисяч росіян, що вже мали заборону на в'їзд.

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