На пункті пропуску з окупованим Кримом будуть проводити анонімне анкетування



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Анонімне анкетування дозволить вивчити, а потім проаналізувати проблеми, з якими стикаються жителі тимчасово окупованого Криму, - заявили в МІнТОТ

Міністерство з питань окупованих територій запроваджує моніторинг на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з окупованим Кримом у формі анонімного анкетування.

Про це повідомив перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Юсуф Куркчі.

«Найближчим часом МінТОТ буде здійснюватися моніторинг потреб українських громадян з тимчасово окупованих територій на КПВВ адміністративної межі з Автономною Республікою Крим – Чаплинка, Каланчак і Генічеськ у формі анонімного анкетування», - зазначив він.

Куркчі пояснив, що, згідно з минулорічним моніторингом, більшість жителів тимчасово окупованих територій їздить на підконтрольну уряду України територію для оформлення документів, за іншими адміністративними послугами, медичним обслуговуванням. Крім того, люди здійснюють поїздки, пов’язані з навчанням своїх дітей. Частина жителів приїздить на відпочинок або з метою скористатися «безвізом» для подорожі за кордон.

«Анонімне анкетування дозволить вивчити, а потім проаналізувати проблеми, з якими стикаються жителі тимчасово окупованого Криму», - додав представник МінТОТ.

Він наголосив, що МінТОТ розробило відповідні анонімні анкети з метою вивчення громадської думки, визначення потреб мешканців тимчасово окупованих територій та підвищення якості надання адміністративних та інших видів послуг жителям окупованого Криму, які відвідують територію підконтрольну уряду України.