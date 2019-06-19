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    Суспільство

    В окупованому Криму проходять обшуки у кримських татар за двома адресами

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    Обшуки проходять в будинках Аксеїта Джанджакова та його матері - В окупованому Криму проходять обшуки у кримських татар за двома адресами
    Обшуки проходять в будинках Аксеїта Джанджакова та його матері

    Слідчі заходи проходять у Білгородському районі по вулиці Чадир Кермен

    В окупованому Криму в Білогірському районі у кримських татар проходять обшуки за двома адресами.

    Про це в Facebook повідомляє «Кримська солідарність».

    «Обшуки! У Сари-Су (Білогірський район) по вулиці Чадир Кермен йдуть слідчі заходи за двома адресами», - говориться в повідомленні.

    Зазначається, що обшук в будинку Аксеїта Джанджакова вже закінчився. За словами рідних Джанджакова, які повідомили про обшук, сам господар домоволодіння перебуває за межами Криму. У будинку в даний час проживає інша людина.

    За другою адресою обшук в даний час проходить у будинку матері Аксеїта Джанджакова, де проживає 90-річна кримська татарка Ребія Сеттарова.

    Активісти «Кримської солідарності» уточнюють подробиці ситуації.

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