В окупованому Криму проходять обшуки у кримських татар за двома адресами



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Обшуки проходять в будинках Аксеїта Джанджакова та його матері

Слідчі заходи проходять у Білгородському районі по вулиці Чадир Кермен

В окупованому Криму в Білогірському районі у кримських татар проходять обшуки за двома адресами.

Про це в Facebook повідомляє «Кримська солідарність».

«Обшуки! У Сари-Су (Білогірський район) по вулиці Чадир Кермен йдуть слідчі заходи за двома адресами», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що обшук в будинку Аксеїта Джанджакова вже закінчився. За словами рідних Джанджакова, які повідомили про обшук, сам господар домоволодіння перебуває за межами Криму. У будинку в даний час проживає інша людина.

За другою адресою обшук в даний час проходить у будинку матері Аксеїта Джанджакова, де проживає 90-річна кримська татарка Ребія Сеттарова.

Активісти «Кримської солідарності» уточнюють подробиці ситуації.