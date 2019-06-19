Зеленський шкодує, що форум YES знову відбудеться не в Ялті



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Зеленський 19 червня зустрівся з членами наглядової ради «Ялтинської європейської стратегії» Фото: Пресслужба президента України

Президент Зеленський провів зустріч із з членами наглядової ради «Ялтинської європейської стратегії»

Президент Володимир Зеленський 19 червня зустрівся з членами наглядової ради «Ялтинської європейської стратегії».

Про це повідомляє пресслужба президента України.

«Глава держави ознайомив представників YES із ключовими пріоритетами його діяльності, серед яких – встановлення миру в Україні, захист її суверенітету та відновлення територіальної цілісності, проведення системних реформ, посилення обороноздатності держави, забезпечення умов успішного розвитку країни», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський також акцентував увагу на необхідності відбудови інфраструктури Донбасу. За його словами, у вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення регіону.

Також було обговорено питання проведення у вересні 16-ї щорічної зустрічі «Ялтинської європейської стратегії».

«На жаль, поки що ця зустріч знову не відбудеться у Лівадійському палаці, але ми разом з вами сподіваємося на наше якомога швидше повернення до української Ялти», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 17-18 червня Зеленський побував із офіційними візитами у Франції та Німеччині.

Зокрема, у Німеччині Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, а також провів переговори із канцлером Ангелою Меркель.

На брифінгу в Берліні Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

Президент повідомив, що Україна у питанні якнайшвидшого звільнення військових моряків та інших українських політв'язнів у Росії розраховує на авторитет та міжнародний вплив Німеччини.