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    Політика

    Зеленський шкодує, що форум YES знову відбудеться не в Ялті

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    Зеленський 19 червня зустрівся з членами наглядової ради &laquo;Ялтинської європейської стратегії&raquo; - Зеленський шкодує, що форум YES знову відбудеться не в Ялті
    Зеленський 19 червня зустрівся з членами наглядової ради «Ялтинської європейської стратегії»
    Фото: Пресслужба президента України

    Президент Зеленський провів зустріч із з членами наглядової ради «Ялтинської європейської стратегії»

    Президент Володимир Зеленський 19 червня зустрівся з членами наглядової ради «Ялтинської європейської стратегії».

    Про це повідомляє пресслужба президента України.

    «Глава держави ознайомив представників YES із ключовими пріоритетами його діяльності, серед яких – встановлення миру в Україні, захист її суверенітету та відновлення територіальної цілісності, проведення системних реформ, посилення обороноздатності держави, забезпечення умов успішного розвитку країни», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що Зеленський також акцентував увагу на необхідності відбудови інфраструктури Донбасу. За його словами, у вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення регіону.

    Також було обговорено питання проведення у вересні 16-ї щорічної зустрічі «Ялтинської європейської стратегії».

    «На жаль, поки що ця зустріч знову не відбудеться у Лівадійському палаці, але ми разом з вами сподіваємося на наше якомога швидше повернення до української Ялти», - заявив Зеленський.

    Нагадаємо, 17-18 червня Зеленський побував із офіційними візитами у Франції та Німеччині.

    Зокрема, у Німеччині Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, а також провів переговори із канцлером Ангелою Меркель.

    На брифінгу в Берліні Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

    Президент повідомив, що  Україна у питанні якнайшвидшого звільнення військових моряків та інших українських політв'язнів у Росії розраховує на авторитет та міжнародний вплив Німеччини.

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