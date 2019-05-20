На Рівненщині митника викрито на хабарах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ssu.gov.ua

За інформацією спецслужби, «прибуток» митника становив майже 30 тис. грн за зміну

На Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах старшого інспектора одного з митних постів області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від громадян за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення товарів. Вартість «послуг» зловмисника становила від 1 тис. грн до $100 залежно від різновиду та кількості товару. За інформацією спецслужби, «прибуток» митника становив майже 30 тис. грн за зміну», — йдеться у повідомленні.

Посадовця затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання чергової суми неправомірної вигоди.

Митнику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисника проводились спільно з ДБР із залученням працівників внутрішньої безпеки ДФС під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.