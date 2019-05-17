На Вінниччині СБУ блокувала збут наркотиків



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У межах протидії незаконному обігу наркотиків співробітники Управління СБ України у Вінницькій області викрили та затримали наркодилера

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Могилева-Подільського налагодив збут наркотичних засобів та психотропних речовин до прикордонних районів Вінниччини та Республіки Молдова.

Про це інформує прес-служба CБУ, повідомляє «Главком».

«Товар» ділок замовляв на спеціалізованих Інтернет-ресурсах, а у власному помешканні облаштував склад. «Клієнтів» чоловік підшуковував серед місцевих наркозалежних осіб та іноземців. Щомісячний прибуток від протиправної діяльності становив до ста тисяч гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили підготовлені до продажу наркотики – амфетамін та канабіс на загальну суму майже двісті тисяч гривень.

У межах відкритого кримінального провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії.

Заходи із викриття наркоділка проводилися спільно з працівниками ДПСУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.