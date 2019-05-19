На Львівщині СБУ затримала на хабарі працівників митного посту «Угринів» (фото)



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Фото: facebook.com/SBULviv

Під час обшуку правоохоронці вилучили у працівників митного посту більше 100 тис. грн готівки

Співробітники Управління Служби безпеки України на Львівщині викрили на хабарництві працівників митного посту «Угринів». Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області

Як встановили оперативники спецслужби, митники систематично вимагали гроші з громадян за нестворення штучних перешкод при переміщенні товарів через кордон.

Зокрема співробітники СБУ затримали двох митників після одержання ними неправомірної вигоди у 6 тис. грн з чергового підприємця.

Також під час обшуку правоохоронці вилучили у працівників митного посту більше 100 тис. грн готівки.

Операція із затримання проводилася спільно зі слідчими ДБР із залученням відділу з питань запобігання та виявлення корупції Львівської митниці ДФС під процесуальним керівництвом ГПУ.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення хабарникам про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.

Також правоохоронці перевіряють інших працівників митного посту «Угринів» на причетність до протиправної діяльності.