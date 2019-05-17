У Полтаві СБУ затримала торгівця зброєю



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У помешканні чоловіка були проведені обшуки Фото: прес-центр СБУ

З вилученого у зловмисника пістолета Марголіна раніше було здійснено вбивство одного з приватних підприємців Полтавщини, повідомили в СБУ

Співробітники Служби безпеки викрили у Полтаві торгівця зброєю та боєприпасами.

Про це 17 травня повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що чоловік на території власного подвір’я протиправно зберігав засоби ураження для продажу, зокрема представникам кримінальних кіл.

Правоохоронці затримали зловмисника після реалізації пістолета Марголіна з глушником та набоями до нього.

Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили у помешканні чоловіка гранату Ф-1 із запалом до неї та понад дві тисячі набоїв різного калібру.

«За висновками експертизи встановлено, що з вилученого у зловмисника пістолета Марголіна раніше було здійснено вбивство одного з приватних підприємців Полтавщини», - повідомили в СБУ.

Торгівцю зброєю оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у селі Новосілки на Київщині правоохоронці виявили місце незаконного зберігання арсеналу військового авіаційного озброєння.