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    У Полтаві СБУ затримала торгівця зброєю

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    <p>У помешканні чоловіка були проведені обшуки</p> - У Полтаві СБУ затримала торгівця зброєю

    У помешканні чоловіка були проведені обшуки

    Фото: прес-центр СБУ

    З вилученого у зловмисника пістолета Марголіна раніше було здійснено вбивство одного з приватних підприємців Полтавщини, повідомили в СБУ

    Співробітники Служби безпеки викрили у Полтаві торгівця зброєю та боєприпасами.

    Про це 17 травня повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники встановили, що чоловік на території власного подвір’я протиправно зберігав засоби ураження для продажу, зокрема представникам кримінальних кіл.

    Правоохоронці затримали зловмисника після реалізації пістолета Марголіна з глушником та набоями до нього.

    Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили у помешканні чоловіка гранату Ф-1 із запалом до неї та понад дві тисячі набоїв різного калібру.

    «За висновками експертизи встановлено, що з вилученого у зловмисника пістолета Марголіна раніше було здійснено вбивство одного з приватних підприємців Полтавщини», - повідомили в СБУ.

    Торгівцю зброєю оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.

    Нагадаємо, у селі Новосілки на Київщині правоохоронці виявили місце незаконного зберігання арсеналу військового авіаційного озброєння.

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