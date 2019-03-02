На Київщині сім'я на смерть отруїлася чадним газом



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Три людини загинули, одна госпіталізована

У Київській області в ніч на суботу, 2 березня, три людини на смерть отруїлися чадним газом. Ще одного постраждалого госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що інцидент стався в приватному будинку в селі Матюші Білоцерківського району. Ознак пожежі на місці не виявили.

Рятувальники виявили в будинку тіла трьох загиблих. Ще одного постраждалого госпіталізували.

Пожежні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій не притягувалися.

Нагадаємо, 11 січня уЛьвові медики госпіталізували двох людей з діагнозом: «отруєння чадним газом середньої важкості».

Тіла двох інших хлопця та дівчини віком 21 рік без ознак життя були виявлені в сусідній кімнаті. Причина смерті буде встановлена під час експертиз.