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    На Київщині сім'я на смерть отруїлася чадним газом

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    На Київщині сім'я на смерть отруїлася чадним газом

    Три людини загинули, одна госпіталізована

    У Київській області в ніч на суботу, 2 березня, три людини на смерть отруїлися чадним газом. Ще одного постраждалого госпіталізували.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Зазначається, що інцидент стався в приватному будинку в селі Матюші Білоцерківського району. Ознак пожежі на місці не виявили.

    Рятувальники виявили в будинку тіла трьох загиблих. Ще одного постраждалого госпіталізували.

    Пожежні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій не притягувалися.

    Нагадаємо, 11 січня уЛьвові медики госпіталізували двох людей з діагнозом: «отруєння чадним газом середньої важкості».

    Тіла двох інших хлопця та дівчини віком 21 рік без ознак життя були виявлені в сусідній кімнаті. Причина смерті буде встановлена під час експертиз.

    ДСНС смерть рятувальники
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