У центрі Києва горіла квартира: є постраждалі



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На місці пожежі працювали 15 рятувальників Фото: ДСНС

Чоловік та жінка отруїлися чадним газом

У вівторок, 22 жовтня, вранці сталася пожежа у житловому будинку на бульварі Л. Українки, 28-А у Печерському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 07:42.

До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на кухні у трикімнатній квартир на шостому поверсі 10-поверхового житлового будинку, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

О 08:04 бійці локалізували пожежу, а о 08:08 – ліквідували.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили двох потерпілих, чоловіка та жінку, яких із попереднім діагнозом «отруєння чадним газом» передано бригаді швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено особисті речі, побутова техніка, закопчено стіни та стеля квартири.

На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС у Києві.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 22 жовтня, згорів магазин на Троєщині.