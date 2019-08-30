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    На Львівщині не виявили в повітрі надлишку шкідливих речовин після пожежі на хімвиробництві

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    <p>До ліквідації пожежі залучено 30 одиниць спецтехніки та 114 рятувальників</p> - На Львівщині не виявили в повітрі надлишку шкідливих речовин після пожежі на хімвиробництві

    До ліквідації пожежі залучено 30 одиниць спецтехніки та 114 рятувальників

    Фото: ДСНС

    На відкритій території складських приміщень зберігалися легкозаймисті матеріали

    Внаслідок пожежі в складських приміщення виробництва в селі Чишки на Львівщині знищено вантажівку та три легкові автомобілі.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

    Зазначається, що на відкритій території складських приміщень зберігалися легкозаймисті матеріали. Орієнтовна площа пожежі складала 800 кв м. Вогонь перекинувся на поруч розміщену двоповерхову будівлю.

    Пожежу локалізовано о 15:44. Рятувальники працюють над ліквідацією горіння. До ліквідації пожежі залучено 30 одиниць спецтехніки та 114 рятувальників.

    Обставини виникнення пожежі та причину загорання з’ясовують правоохоронці.

    Повідомляється, що фахівцями Групи спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту хіміко-радіометричної лабораторії Головного управління  ДСНС України у Львівській області було здійснено сім замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа.

    «Граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено», - заявили в ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині в селі Чишки Пустомитівського району по вул. Лесі Українки, 53, на території ТОВ «Ніка Друк» сталася масштабна пожежа.

    пожежа ДСНС рятувальники
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