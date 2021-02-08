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    На Рівненщині зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина. Є постраждалий (фото)

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    <span>Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов 8 лютого</span> - На Рівненщині зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина. Є постраждалий (фото)
    Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов 8 лютого
    Фото: Поліція Рівненської області

    За зовнішніми ознаками обидва водії тверезі

    У понеділок, 8 лютого, на автодорозі «Київ-Чоп» зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина. Автопригода сталас близько сьомої ранку на автодорозі поблизу села Синів колишнього Гощанського району, повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області. 

    Попередньо травм зазнало троє пасажирів, двоє з яких після надання допомоги медиками «швидкої» відпущені. Іще одного пасажира доставили до лікарні, де в нього діагностували незначні тілесні ушкодження.

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    На Рівненщині зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина. Є постраждалий (фото)
    На Рівненщині зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина. Є постраждалий (фото)
    На Рівненщині зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина. Є постраждалий (фото)
    На Рівненщині зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина. Є постраждалий (фото)
    На Рівненщині зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина. Є постраждалий (фото)

    Усіх пасажирів маршрутки, яка здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, пересадили в інший транспортний засіб. На місці події працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

    За зовнішніми ознаками обидва водії тверезі, втім вони проходитимуть освідування на стан сп’яніння.

    «Правоохоронці звертаються до всіх водіїв під час складних погодних умов дотримуватись швидкісного режиму та дистанції. А пішоходам – не поспішати перетинати проїзну частину, не впевнившись, що транспортні засоби повністю зупинились», – ідеться в повідомленні.

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні 8 лютого. ВУкраїні за прогнозами синоптиків вдень буде сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ.

    У ніч на 8 лютого в Києві розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

    Теги: ДТП прогноз погоди Рівне снігопад
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