Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов

Погодні умови можуть призвести до перебоїв з електропостачанням, а також порушенням руху на автомобільних дорогах

Погодні умови можуть призвести до перебоїв з електропостачанням, а також порушенням руху на автомобільних дорогах

Найбільше снігу намело у Львівській області

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні 8 лютого.

Станом на сьому ранку сніжить на Львівщині (сніговий покрив до 30 см), Кіровоградській області (4 см), Дніпропетровській області (2 см), Полтавській (1 см), Волинській (7 см), Житомирській (10 см), Київській (5 см), Черкаській (25 см), Тернопільській (11 см), Хмельницькій (10 см), Рівненській області (6 см) та місті Київ (2 см).

За інформацією Укренерго знеструмлення населених пунктів відсутнє. За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

«З 22:00 7 лютого до 05:00 8 лютого вводилось планове обмеження руху для великовагового та великогабаритного транспорту на дорогах державного значення у Львівській області. Від Укравтодору залучено понад 1100 працівників та 850 од техніки», – повідомляють у ДСНС.

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській області на Вишківському, Яблуницькому, Буковецькому та Кривопільському перевалах від ДСНС залучено чотири одиниці техніки (пересувні пункти обігріву) та 12 чоловік особового складу.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснює міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

Сьогодні в Україні за прогнозами синоптиків вдень буде сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура 2-7° морозу, у північній частині до 10° морозу, у південних областях та на Прикарпатті 1-6° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 7-12° тепла.

На Київщині значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура 7-10° морозу.