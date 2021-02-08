Снігопад паралізував рух транспорту в Києві: де найбільші затори (карта)
Сьогодні водіям радять залишити автівки вдома
Станом на 8 годину ранку 8 лютого на дорогах Києва спостерігаються серйозні затори. Про це свідчать дані Google Maps.
Ускладнено рух транспорту на мосту Метро, мосту Патона, Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту в обох напрямках.
Великі затори на всіх в’їздах у Київ.
Дуже повільний рух на проспекті Лобановського, проспекті Перемоги, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті.
Також стоїть центр Києва: затори на бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Дружби народів, Бессарабській площі та ін..
На лівому березі міста ускладнено рух на Броварському проспекті, проспекті Шухевича, проспекті Бажана.
Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.
На період ускладнення погодних умов діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.