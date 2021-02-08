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    Снігопад паралізував рух транспорту в Києві: де найбільші затори (карта)

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    Вранці 8 лютого столицю скували затори - Снігопад паралізував рух транспорту в Києві: де найбільші затори (карта)
    Вранці 8 лютого столицю скували затори
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні водіям радять залишити автівки вдома

    Станом на 8 годину ранку 8 лютого на дорогах Києва спостерігаються серйозні затори. Про це свідчать дані Google Maps.

    Ускладнено рух транспорту на мосту Метро, мосту Патона, Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту в обох напрямках.

    Столицю скували затори. Дані Google Maps
    Столицю скували затори. Дані Google Maps

    Великі затори на всіх в’їздах у Київ.

    Затори на в'їздах у Київ. Дані Google Maps
    Затори на в'їздах у Київ. Дані Google Maps

    Дуже повільний рух на проспекті Лобановського, проспекті Перемоги, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті.

    Також стоїть центр Києва: затори на бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Дружби народів, Бессарабській площі та ін..

    Ситуація на дорогах у центрі Києва. Дані Google Maps
    Ситуація на дорогах у центрі Києва. Дані Google Maps

    На лівому березі міста ускладнено рух на Броварському проспекті, проспекті Шухевича, проспекті Бажана.

    Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

    На період ускладнення погодних умов діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

    Теги: Київ дороги транспорт снігопад
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