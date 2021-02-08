Снігопад паралізував рух транспорту в Києві: де найбільші затори (карта)

Сьогодні водіям радять залишити автівки вдома

Станом на 8 годину ранку 8 лютого на дорогах Києва спостерігаються серйозні затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Ускладнено рух транспорту на мосту Метро, мосту Патона, Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту в обох напрямках.

Столицю скували затори. Дані Google Maps

Великі затори на всіх в’їздах у Київ.

Затори на в'їздах у Київ. Дані Google Maps

Дуже повільний рух на проспекті Лобановського, проспекті Перемоги, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті.

Також стоїть центр Києва: затори на бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Дружби народів, Бессарабській площі та ін..

Ситуація на дорогах у центрі Києва. Дані Google Maps

На лівому березі міста ускладнено рух на Броварському проспекті, проспекті Шухевича, проспекті Бажана.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

На період ускладнення погодних умов діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.