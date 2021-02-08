На Київ обрушився снігопад: як дорожники розчищають місто (фото)
Вдень у Києві очікується посилення опадів
У ніч на понеділок, 8 лютого, у Києві розпочався снігопад.
Перед початком опадів дорожники виконали превентивну обробку, у першу чергу, мостів, вулиць із бруківки, спусків, зупинок громадського транспорту та сходів.
Із початком снігопаду розпочалось прибирання доріг та тротуарів, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Було залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.
Упродовж дня, зокрема, пообіді очікується посилання опадів. Тож, дороги і тротуари очищатимуться повторно.
Дорожники закликають водіїв не залишати авто на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
«Наполегливо просимо не використовувати власний автомобіль під час снігопаду. Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди», - йдеться в повідомленні Київавтодору.
Нагадаємо, на період ускладнення погодних умов діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.