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    На Київ обрушився снігопад: як дорожники розчищають місто (фото)

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    Вночі було залучено 347 одиниць спецтехніки - На Київ обрушився снігопад: як дорожники розчищають місто (фото)
    Вночі було залучено 347 одиниць спецтехніки
    Фото: Київавтодор

    Вдень у Києві очікується посилення опадів

    У ніч на понеділок, 8 лютого, у Києві розпочався снігопад.

    Перед початком опадів дорожники виконали превентивну обробку, у першу чергу, мостів, вулиць із бруківки, спусків, зупинок громадського транспорту та сходів.

    Із початком снігопаду розпочалось прибирання доріг та тротуарів, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Було залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

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    На Київ обрушився снігопад: як дорожники розчищають місто (фото)
    На Київ обрушився снігопад: як дорожники розчищають місто (фото)
    На Київ обрушився снігопад: як дорожники розчищають місто (фото)
    На Київ обрушився снігопад: як дорожники розчищають місто (фото)
    На Київ обрушився снігопад: як дорожники розчищають місто (фото)
    На Київ обрушився снігопад: як дорожники розчищають місто (фото)
    На Київ обрушився снігопад: як дорожники розчищають місто (фото)
    На Київ обрушився снігопад: як дорожники розчищають місто (фото)

    Упродовж дня, зокрема, пообіді очікується посилання опадів. Тож, дороги і тротуари очищатимуться повторно.

    Дорожники закликають водіїв не залишати авто на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

    «Наполегливо просимо не використовувати власний автомобіль під час снігопаду. Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди», - йдеться в повідомленні Київавтодору.

    Нагадаємо, на період ускладнення погодних умов діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор снігопад
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