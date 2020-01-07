На Рівненській АЕС відключено один з енергоблоків



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Енергоблок відключили для проведення планового ремонту

Прес-служба НАЕК «Енергоатом» інформує про відключення на Рівненській АЕС енергоблоку №1 від енергомережі для проведення ремонту.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК.

Вказано, що ремонт розраховано на 45 днів.

«Відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою 6 січня 2020 року о 10:23 енергоблок №1 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 45 календарних діб», - поінформували в «Енергоатомі».

За даними підприємства, у даний час в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 430 МВт.

При цьому зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

«Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм», - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, 4 січня третій енергоблок Южно-Української АЕС був відключений від енергомережі дією автоматичного захисту.

Відключення третього енергоблоку сталося через спрацювання автоматичного захисту. Як зазначили в «Енергоатомі», система автоматичного захисту спрацювала в 5:04 ранку 4 січня.

Причини спрацьовування захисту з'ясовуються.