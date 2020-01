«Чорнобиль» завоював «Золотий глобус» у категорії міні-серіалів



Кадр із серіалу «Чорнобиль» (2019)

Актор Стеллан Скарсгорд, який зіграв у «Чорнобиль» отримав «Золотий глобус» за кращу чоловічу роль другого плану в міні-серіалі

Американський міні-серіал «Чорнобиль» виграв премію «Золотий глобус» у номінації «Кращий телесеріал або телефільм».

Про це повідомляється на сторінці премії в Twitter.

Серіал розповідає про трагічні події на Чорнобильській АЕС в 1986 році.

Congratulations to Chernobyl - Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/wUy5JVsSy2 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 6 січня 2020 р.

Крім того, актор Стеллан Скарсгорд, який зіграв у «Чорнобиль» Бориса Щербину, отримав «Золотий глобус» за кращу чоловічу роль другого плану в міні-серіалі або телефільмі.

Big winner Stellan Skarsgård discusses what his Chernobyl role means to him and the importance of powerful television backstage with the HFPA at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/9ZBiYyBNNp — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 6 січня 2020 р.

The winning cast of Chernobyl discusses with the HFPA the international pull of their show and what makes it so important. pic.twitter.com/hKwIV9u6NK — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 6 січня 2020 р.

77-я церемонія вручення «Золотого Глобуса» проходить в місті Беверлі-Хіллз в штаті Каліфорнія.

Загалом, кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найбільш престижних у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів дістаються також і серіалам. Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон та визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.

Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 – на телевізійному екрані.

Традиційно премія «Золотий глобус» присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів.

