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    «Чорнобиль» завоював «Золотий глобус» у категорії міні-серіалів

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    Кадр із серіалу &laquo;Чорнобиль&raquo; (2019) - «Чорнобиль» завоював «Золотий глобус» у категорії міні-серіалів
    Кадр із серіалу «Чорнобиль» (2019)

    Актор Стеллан Скарсгорд, який зіграв у «Чорнобиль» отримав «Золотий глобус» за кращу чоловічу роль другого плану в міні-серіалі

    Американський міні-серіал «Чорнобиль» виграв премію «Золотий глобус» у номінації «Кращий телесеріал або телефільм».

    Про це повідомляється на сторінці премії в Twitter.

    Серіал розповідає про трагічні події на Чорнобильській АЕС в 1986 році.

    Крім того, актор Стеллан Скарсгорд, який зіграв у «Чорнобиль» Бориса Щербину, отримав «Золотий глобус» за кращу чоловічу роль другого плану в міні-серіалі або телефільмі.

    77-я церемонія вручення «Золотого Глобуса» проходить в місті Беверлі-Хіллз в штаті Каліфорнія.

    Загалом, кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найбільш престижних у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів дістаються також і серіалам. Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон та визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.

    Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 – на телевізійному екрані.

    Традиційно премія «Золотий глобус» присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів.

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    Нагадаємо, названо кращий фільм 2019 року.

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