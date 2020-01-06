Третій енергоблок Южно-Української АЕС підключили до мережі після усунення зауважень



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Третій енергоблок Южно-Української АЕС підключили до мережі

Напередодні енергоблок було відключено від енергомережі дією автоматичного захисту

У понеділок, 6 січня, енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключили до енергомережі після усунення зауважень.

Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

За даними державного підприємства, перший і другий енергоблоки Південно-Української АЕС працюють у заданому режимі.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглій території не змінювався та перебуває у межах діючих норм.

Нагадаємо, 4 січня третій енергоблок Южно-Української АЕС був відключений від енергомережі дією автоматичного захисту.

Відключення третього енергоблоку сталося через спрацювання автоматичного захисту. Як зазначили в «Енергоатомі», система автоматичного захисту спрацювала в 5:04 ранку 4 січня.

Причини спрацьовування захисту з'ясовуються.