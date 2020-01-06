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    Третій енергоблок Южно-Української АЕС підключили до мережі після усунення зауважень

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    Третій енергоблок Южно-Української АЕС підключили до мережі - Третій енергоблок Южно-Української АЕС підключили до мережі після усунення зауважень
    Третій енергоблок Южно-Української АЕС підключили до мережі

    Напередодні енергоблок було відключено від енергомережі дією автоматичного захисту

    У понеділок, 6 січня, енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключили до енергомережі після усунення зауважень.

    Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

    За даними державного підприємства, перший і другий енергоблоки Південно-Української АЕС працюють у заданому режимі.

    «Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - йдеться в повідомленні.

    Наголошується, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглій території не змінювався та перебуває у межах діючих норм.

    Нагадаємо, 4 січня третій енергоблок Южно-Української АЕС був відключений від енергомережі дією автоматичного захисту.

    Відключення третього енергоблоку сталося через спрацювання автоматичного захисту. Як зазначили в «Енергоатомі», система автоматичного захисту спрацювала в 5:04 ранку 4 січня.

    Причини спрацьовування захисту з'ясовуються.

    електроенергія АЕС Енергоатом
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