На саміті Україна-ЄС не вдалося досягти ключових домовленостей - Порошенко



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«Перше, що не вдалося зробити – це окреслити шляхи поглиблення санкцій», - заявив Порошенко

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко відзначив відсутність в підсумковому документі саміту Україна-ЄС позиції щодо будівництва «Північного потоку-2»

Саміт «Україна-ЄС», який відбувся 8 липня у Києві, є позитивним фактом, однак у його підсумковому документі не зафіксовані ключові позиції розвитку подальшої співпраці України з європейськими партнерами.

Про це п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу «Україна», коментуючи перебіг та документи, підписані за підсумками переговорів.

«Позитивним є той факт, що саміт відбувся. Бо було багато пропозицій, щоб саміт проводити в грудні або в лютому наступного року. Але я категорично не допускаю того, щоб ми дозволяли у відносинах України – Євросоюз великі перерви», – заявив Порошенко, якого цитує пресслужба політсили.

Він зазначив, що на саміті підписані документи, які розроблялися його командою ще рік-два тому. «Позиції по розвитку причорноморського узбережжя, приазовського узбережжя, позиції підтримки децентралізації є надзвичайно важливими щодо поточної роботи. Позитивно і те, що схвалена чітка позиція підтримки України в у війні проти країни-агресора, проти Російської Федерації. Мені приємно, що ми продовжили ту лінію, яка була запропонована мною ще рік тому. Йдеться про наступні після плану «Східного партнерства» кроки «Чотирьох союзів», – наголосив Порошенко.

«Це союз митний, союз енергетичний, шенгенський і цифровий. Що вони дають простим людям? Цифровий союз дає безкоштовний роумінг у всіх країнах Євросоюзу. А це разом із безвізом є надзвичайно важливо. Союз енергетичний – це енергетична на безпека нашої держави. Союз митний і шенгенський дають свободу пересування для громадян і товарів», – пояснив лідер партії «Європейська Солідарність».

Водночас, як зауважив політик, не вдалося досягти ключових домовленостей. «Перше, що не вдалося зробити – це окреслити шляхи поглиблення санкцій. Була заява по морякам. Але ми підготували «Азовський пакет» санкцій. Якщо Путін не звільняє моряків – то має бути відповідна реакція Євросоюзу і відповідне покарання. Санкції – це не інструменти покарання. Це інструменти тиску щодо зобов’язань виконання рішень арбітражу по українським морякам, які були виграні відповідно до моїх директив», – сказав Порошенко.

Він також відзначив відсутність в підсумковому документі позиції щодо будівництва «Північного потоку-2». «Не вдалося також добитися, щоб у підсумкову декларацію були вставлені питання «Північного потоку-2». А до кінця 2019 року залишається все менше часу», – наголосив Порошенко.

Лідер «Європейської Солідарності» також зауважив, що для реалізації ініціативи «Чотирьох союзів» потрібно мати не декларативні заяви, а дорожню покрокову карту.

«Ми готові допомагати Україні, ми – державники, і в жодному разі для нас позиція «чим гірше, тим краще» не може бути прийнятною. Програма, яка передбачає кооперацію з ЄС, вимагає кропіткої фактично цілодобової роботи, до якої я закликаю і парламент, і уряд, і президента. Той факт, що ми на сьогодні знову не виступаємо єдиною командою, є поганою послугою Україні, команда якої має сприйматися так, як сприймалася наша делегація у ПАРЄ», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко у понеділок, 8 липня, провів зустріч із президентом Європейської ради Дональдом Туском.

8 липня у Києві відбувся саміт Україна-ЄС, на якому зустрілися президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Дональд Туск та президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. Опубліковано спільну заяву за підсумками саміту Україна-ЄС.