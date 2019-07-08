У Києві розпочався саміт Україна-ЄС



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За результатами зустрічі планується підписання п'ятьох угод щодо фінансової підтримки України з боку ЄС

Президент України Володимир Зеленський зустрів у Маріїнському палаці очільників Європейського Союзу у рамках проведення двостороннього саміту.

Це буде 21-ша зустріч найвищого рівня між сторонами. Лідери підтвердять зміцнення політичного і економічного співробітництва між Україною та Євросоюзом.

Також будуть обговорені перспективи подальшої співпраці.

Українську сторону на саміті представляє президент Володимир Зеленський. Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган.

Як наголошує сторона Євросоюзу, на зустрічі найвищого рівня буде підтверджена підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, а також імплементація Мінських домовленостей.

У порядку денному саміту – ситуація в Азовському морі. Лідери також засудять надання російського громадянства українцям на непідконтрольних територіях.

Україна і ЄС обговорять майбутні пріоритети у відносинах, включаючи імплементацію Угоди про асоціацію.

Лідери обговорять прогрес українського порядку денного реформ. В особливості йдеться про боротьбу з корупцією та підтримку Євросоюзу у цьому процесі.

Окрім цього, на саміті підіб'ють підсумки реформ в енергетичному секторі, у сфері державного управління, зміцнення верховенства права.

Також темою обговорень стане двостороння торгівля у контексті імплементації економічної частини Угоди про асоціацію щодо створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (ЗВТ).

За результатами зустрічі високого рівня планується підписання п'ятьох угод щодо фінансової підтримки України з боку ЄС для проведення реформ, а також допомоги Донецькій та Луганській областям і Приазов’ю.

Джерело: Укрінформ