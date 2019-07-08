Порошенко переговорив з Туском перед його зустріччю із Зеленським



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Порошенко і Туск на зустрічі 8 липня Фото: twitter.com/poroshenko

Порошенко зауважив, що важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання Азовського пакету санкцій

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко у понеділок, 8 липня, провів зустріч із президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Про це повідомляється у Твіттері Порошенка.

«Важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання Азовського пакету санкцій. РФ не виконала рішення Міжнародного арбітражу у Гамбурзі, не звільнила наших моряків та кораблі, і важливо, щоб азовський пакет санкцій у випадку невиконання РФ цих вимог був застосований», - заявив Порошенко на зустрічі із Туском.

Важливо, щоб під час Саміту Україна-ЄС було вирішено питання Азовського пакету санкцій. РФ не виконала рішення Міжнародного арбітражу у Гамбурзі, не звільнила наших моряків та кораблі, і важливо, щоб азовський пакет санкцій у випадку невиконання РФ цих вимог був застосований. pic.twitter.com/TiVI6MXcmr — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 июля 2019 г.

Лідер партії «Європейська солідарність» подякував Туску за те, що він протягом останніх п’яти років «докладав максимум зусиль заради нашої країни».

«З приємністю констатую, що чотири секторальні союзи - енергетичний, цифровий, шенгенський і митний - є основою подальшого прогресу у євроінтеграції», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, в понеділок, 8 липня, у Києві відбудеться 21-й саміт Україна – Європейський Союз.

На 16:15 запланована зустріч президента Володимира Зеленського, президента Європейської ради Дональда Туска та президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера з представниками ЗМІ.

П’ятий президент України Петро Порошенко сподівається на те, що саміт Україна-ЄС не стане «змарнованим часом», перетворившись на протокольну формальність.

Напередодні Зеленський і Туск відвідали Станицю Луганську.