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    Порошенко переговорив з Туском перед його зустріччю із Зеленським

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    Порошенко і Туск на зустрічі 8 липня - Порошенко переговорив з Туском перед його зустріччю із Зеленським
    Порошенко і Туск на зустрічі 8 липня
    Фото: twitter.com/poroshenko

    Порошенко зауважив, що важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання Азовського пакету санкцій

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко у понеділок, 8 липня, провів зустріч із президентом Європейської ради Дональдом Туском.

    Про це повідомляється у Твіттері Порошенка.

    «Важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання Азовського пакету санкцій. РФ не виконала рішення Міжнародного арбітражу у Гамбурзі, не звільнила наших моряків та кораблі, і важливо, щоб азовський пакет санкцій у випадку невиконання РФ цих вимог був застосований», - заявив Порошенко на зустрічі із Туском.

    Лідер партії «Європейська солідарність» подякував Туску за те, що він протягом останніх п’яти років «докладав максимум зусиль заради нашої країни».

    «З приємністю констатую, що чотири секторальні союзи - енергетичний, цифровий, шенгенський і митний - є основою подальшого прогресу у євроінтеграції», - зазначив Порошенко.

    Нагадаємо, в понеділок, 8 липня, у Києві відбудеться 21-й саміт Україна – Європейський Союз.

    На 16:15 запланована зустріч президента Володимира Зеленського, президента Європейської ради Дональда Туска та президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера з представниками ЗМІ.

    П’ятий президент України Петро Порошенко сподівається на те, що саміт Україна-ЄС не стане «змарнованим часом», перетворившись на протокольну формальність.

    Напередодні Зеленський і Туск відвідали Станицю Луганську.

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