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    На Синоді ПЦУ ухвалили рішення про відкриття монастиря у Дніпрі

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    На Синоді ПЦУ ухвалили рішення про відкриття монастиря у Дніпрі
    Фото: pomisna.info

    Рішення було прийнято на прохання єпископа Дніпровського і Криворізького Симеона про відкриття та реєстрацію жіночого монастиря

    Під час засідання Священного синоду Православної церкви України 4 березня було прийнято рішення благословити відкриття та реєстрацію Благовіщенського жіночого монастиря.

    Про це йдеться в журналі №14 засідання Священного синоду.

    «(Ухвалили рішення - ред.) благословити відкриття та реєстрацію Благовіщенського жіночого монастиря за адресою: м. Дніпро, вул. Рилєєва, 36», - зазначили в журналі засідання Синоду.

    Уточнюється, що рішення було прийнято на прохання єпископа Дніпровського і Криворізького Симеона про відкриття та реєстрацію жіночого монастиря.

    Нагадаємо, під час засідання Священного синоду Православної церкви України його учасники обговорили позицію Української православної церкви у зв’язку з публічно оголошеним наміром звершення у соборі Святої Софії Київської католицького літургійного богослужіння східного обряду.

    Нагадаємо, патріарх Філарет закликав главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитися від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії.

    Митрополит Епіфаній надіслав лист главі УГКЦ Блаженнійшому Святославу. Планується особиста зустріч очільників Церков.

    Джерело: Цензор.НЕТ

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