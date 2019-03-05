На Синоді ПЦУ ухвалили рішення про відкриття монастиря у Дніпрі



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Фото: pomisna.info

Рішення було прийнято на прохання єпископа Дніпровського і Криворізького Симеона про відкриття та реєстрацію жіночого монастиря

Під час засідання Священного синоду Православної церкви України 4 березня було прийнято рішення благословити відкриття та реєстрацію Благовіщенського жіночого монастиря.

Про це йдеться в журналі №14 засідання Священного синоду.

«(Ухвалили рішення - ред.) благословити відкриття та реєстрацію Благовіщенського жіночого монастиря за адресою: м. Дніпро, вул. Рилєєва, 36», - зазначили в журналі засідання Синоду.

Уточнюється, що рішення було прийнято на прохання єпископа Дніпровського і Криворізького Симеона про відкриття та реєстрацію жіночого монастиря.

Нагадаємо, під час засідання Священного синоду Православної церкви України його учасники обговорили позицію Української православної церкви у зв’язку з публічно оголошеним наміром звершення у соборі Святої Софії Київської католицького літургійного богослужіння східного обряду.

Нагадаємо, патріарх Філарет закликав главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитися від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії.

Митрополит Епіфаній надіслав лист главі УГКЦ Блаженнійшому Святославу. Планується особиста зустріч очільників Церков.

Джерело: Цензор.НЕТ