Синод ухвалив рішення щодо літургії УГКЦ у Софійському соборі



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У Будинку митрополита на території Софії Київської у Києві 4 березня відбулось засідання Священного Синоду Православної церкви України

Священний синод постановив, що треба зберегти щодо богослужінь у Святій Софії Київській той порядок, який склався дотепер

Сьогодні під час засідання Священного синоду Православної церкви України обговорили позицію Української православної церкви у зв’язку з публічно оголошеним наміром звершення у Соборі Святої Софії Київської католицького літургійного богослужіння східного обряду, передає УНН із посиланням на Журнал №11 Засідання Священного Синоду.

Як зазначено у Журналі, під час засідання було ухвалено: «Підтримати позицію, висловлену в листі Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Владики і Отця УГКЦ Блаженнійшого Верховного Архієпископа Києво-Галицького Святослава від 19 лютого 2019 р. у зв’язку з публічно оголошеним наміром звершення у Соборі Святої Софії Київської католицького літургійного богослужіння східного обряду».

«Схвалити і направити Блаженнійшому Верховному Архієпископу Святославу лист Священного Синоду із зазначеного питання. Констатувати, що протягом тисячоліття Собор Святої Софії Київської був і залишається кафедральним собором православних Київських першоієрархів», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Синод ухвалив «вважати за корисне зберегти щодо богослужінь у Святій Софії Київській той порядок, який склався дотепер і позитивно сприймається в українському суспільстві, не провокуючи полеміки чи розділень».

Нагадаємо, патріарх Філарет закликав главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитися від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії.

Митрополит Епіфаній надіслав лист главі УГКЦ Блаженнійшому Святославу. Після повернення Блаженнійший Святослав з-за кордону до України планується особиста зустріч очільників Церков.