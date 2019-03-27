  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Троєщині горіла автомийка (фото, відео)

    • Розсилка
    Горіла автомийка Pitstop Auto - На Троєщині горіла автомийка (фото, відео)
    Горіла автомийка Pitstop Auto
    Фото: Інформатор

    Щоб дістатися до джерела вогню, пожежникам довелося зривати облицювальні плити зі стін і стелі будівлі

    У середу, 27 березня, на вулиці Миколи Закревського, 32 в Києві загорілася автомийка Pitstop Auto.

    Дим і вогонь працівники підприємства побачили близько 12:30 і викликали пожежників. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами одного зі співробітників автомийки, загорілася проводка.

    Читайте також

    На місце прибули кілька автомобілів ДСНС і швидка допомога. Щоб дістатися до джерела вогню, пожежникам довелося зривати облицювальні плити зі стін і стелі будівлі.

    За попередніми даними, ніхто з працівників не постраждав.

    Деталі події з'ясовуються.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Троєщині горіла автомийка (фото, відео)
    На Троєщині горіла автомийка (фото, відео)
    На Троєщині горіла автомийка (фото, відео)
    На Троєщині горіла автомийка (фото, відео)
    На Троєщині горіла автомийка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, у ніч на середу, 27 березня, сталася пожежа у двоповерховій будівлі ресторану на вулиці Січових Стрільців 82, що у Шевченківському районі столиці. 

    Крім того, сьогодні виникла пожежа у триповерховому житловому будинку на вул. Юрківській, 28 у Подільському районі Києва.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ