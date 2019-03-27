На Троєщині горіла автомийка (фото, відео)
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Розсилка
Щоб дістатися до джерела вогню, пожежникам довелося зривати облицювальні плити зі стін і стелі будівлі
У середу, 27 березня, на вулиці Миколи Закревського, 32 в Києві загорілася автомийка Pitstop Auto.
Дим і вогонь працівники підприємства побачили близько 12:30 і викликали пожежників. Про це повідомляє Інформатор.
За словами одного зі співробітників автомийки, загорілася проводка.
На місце прибули кілька автомобілів ДСНС і швидка допомога. Щоб дістатися до джерела вогню, пожежникам довелося зривати облицювальні плити зі стін і стелі будівлі.
За попередніми даними, ніхто з працівників не постраждав.
Деталі події з'ясовуються.
Як повідомлялося, у ніч на середу, 27 березня, сталася пожежа у двоповерховій будівлі ресторану на вулиці Січових Стрільців 82, що у Шевченківському районі столиці.
Крім того, сьогодні виникла пожежа у триповерховому житловому будинку на вул. Юрківській, 28 у Подільському районі Києва.