На Троєщині горіла автомийка (фото, відео)



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Горіла автомийка Pitstop Auto Фото: Інформатор

Щоб дістатися до джерела вогню, пожежникам довелося зривати облицювальні плити зі стін і стелі будівлі

У середу, 27 березня, на вулиці Миколи Закревського, 32 в Києві загорілася автомийка Pitstop Auto.

Дим і вогонь працівники підприємства побачили близько 12:30 і викликали пожежників. Про це повідомляє Інформатор.

За словами одного зі співробітників автомийки, загорілася проводка.

На місце прибули кілька автомобілів ДСНС і швидка допомога. Щоб дістатися до джерела вогню, пожежникам довелося зривати облицювальні плити зі стін і стелі будівлі.

За попередніми даними, ніхто з працівників не постраждав.

Деталі події з'ясовуються.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 27 березня, сталася пожежа у двоповерховій будівлі ресторану на вулиці Січових Стрільців 82, що у Шевченківському районі столиці.

Крім того, сьогодні виникла пожежа у триповерховому житловому будинку на вул. Юрківській, 28 у Подільському районі Києва.