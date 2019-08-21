На Сумщині ревнивець порізав нового чоловіка своєї колишньої



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Колишній чоловік прийшов до будинку нового партнера своєї ексдружини, поранив його ножем, а потім узяв жінку в заручниці

У селі Хухра Охтирського району Сумської області колишній чоловік прийшов у будинок нового обранця ексдружини і поранив того ножем, а потім потягнув жінку до себе додому і взяв в заручники. Про це повідомляє пресслужба поліції в Сумській області у середу, 21 серпня.

Подружжя прожило в шлюбі дев'ять років і нещодавно розлучилося. Коли чоловік дізнався, що його колишня дружина намагається влаштувати особисте життя з іншим, розлютився. 52-річний ревнивець спокійно зайшов з ножами в незамкнений будинок до 45-річного «суперника». Побачивши його сплячого, зловмисник наніс йому удар у груди, а 42-річній колишній дружині, яка прокинулася і почала несамовито кричати, надавав ляпасів по обличчю і з погрозами вбивством витягнув у двір, силою тягнувши до себе додому.

Поліція не уточнює, але з описаного виходить, що хтось зміг викликати швидку, і вже лікарі викликали поліцію. Самого потерпілого госпіталізували, за його життя борються лікарі.

Коли на місце виїхала слідчо-оперативна група, в поліцію зателефонувала мати жінки, яка також живе в Хухрі. Вона благала допомогти її дочці, яку колишній чоловік утримує у себе у дворі і погрожує вбити, і також повідомила, що він завдав ножові поранення її новому співмешканцю.

Прибувши до будинку нападника, поліція побачила, що той приставив ніж до горла жінки і погрожує її вбити. Свої погрози чоловік «підкріплював» ударами. Поліцейські як могли заспокоювали ревнивця, намагаючись не вдаватися до силових заходів, щоб не нашкодити його колишній дружині.

Переговори між зловмисником і правоохоронцями тривали понад дві години. У підсумку той здався, його роззброїли, а жінку звільнили і надали медичну і психологічну допомогу.

Зловмисник заарештований. Відкрито провадження за статтею «замах на вбивство». Чоловікові загрожує від 10 до 15 років в'язниці.