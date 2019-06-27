Названо основні версії замаху на колишнього мера Конотопа Семеніхіна



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Постраждалий внаслідок нападу екс-мер Конотопа. Фото: Facebook Олени Сердюк

Серед них – напад через його громадсько-політичну діяльність

Поліція розслідує три версії замаху на вбивство колишнього Конотопського міського голови (Сумська область) Артема Семеніхіна. Про це розповів на брифінгу начальник Головного управління Національної поліції в Сумській області Микола Лушпієнко, передає УНІАН.

За його інформацією, інформація про напад на Семеніхіна в місті Конотоп на вулиці Успенсько-Троїцькій надійшла сьогодні о 01.05 від цивільної особи, а в 01.17 її підтвердили з місцевої лікарні, куди доправили потерпілого.

«За попередніми даними, відомо, що Артем Семеніхін близько першої години ночі вийшов із авто і в районі гаражів отримав удар по голові від невідомих, втративши свідомість», – уточнив начальник главку.

За його словами, наразі потерпілий перебуває у відділенні реанімації Конотопської ЦРЛ у тяжкому стані. З ним працюють лікарі, і на їх вимогу спілкування із Семеніхіним на даний час у правоохоронців немає.

«Ми підняли особовий склад цілого ряду підрозділів поліції. З ночі на місці події працює посилена слідчо-оперативна група: досліджують місце злочину, допитують можливих свідків», – зазначив Лушпієнко.

У свою чергу заступник начальника ГУ НП в області, начальник слідчого управління Олег Григоров наголосив, що було скоєно особливо тяжкий злочин, покарання за який може бути навіть довічне позбавлення волі.

«Розслідування ведеться, уже є кілька версій, усі вони будуть відпрацьовані. Поки що ми не можемо розповсюджувати детальну інформацію про скоєний злочин, аби не нашкодити слідству. Про виконану роботу будемо поступово звітувати Справа перебуває на особливому контролі ГУ НП в області та наших центральних органів», – сказав Григоров.

На запитання щодо уточнення кількості версій слідства, Лушпієнко відповів, що розглядаються три основні робочі версії замаху. «Першочергово перевіримо версію про напад через його громадсько-політичну діяльність, а також із мотивів хуліганства та через особисті неприязні стосунки. Але в кожній із версій є свої підверсії, і жодну із них ми поки не відкидаємо. Також будемо максимально моніторити інтернет-джерела», – наголосив начальник главку.

Він застеріг працівників ЗМІ, користувачів соцмереж та представників громадськості від однозначного трактування нападу на Семеніхіна лише із політичних мотивів, а також попросив представників громадськості не боятися співпрацювати зі слідчими та на умовах конфіденційності надавати правоохоронцям будь-яку інформацію стосовно цього злочину, його виконавців і замовників. «Будуть проводитися і негласні слідчо-розшукові заходи. Поліція незаангажована. Авторитетів для нас немає. Це показали минулі президентські вибори», – сказав Лушпієнко.

Заступник прокурора Сумської області Сергій Сегида запевнив, що процес розслідування справи перебуває на контролі прокуратури області та Генпрокуратури.

«Розслідування доручене Слідчому управлінню ГУ НП та найдосвідченішій групі прокурорів», – додав Сегида. На прохання УНІАН уточнити стан Семеніхіна, Григоров зазначив, що його стан стабільно важкий, що не дає можливості слідчим працювати з ним як із потерпілим. «Оприлюднювати діагноз ми не можемо в інтересах слідства. Можу лише сказати, що було лише попереднє спілкування слідчих із Семеніхіним, коли він перебував після нападу у стані шоку. Процесуального допиту потерпілого на вимогу лікарів ще не було», – підкреслив Григоров.

Крім того, Лушпієнко уточнив, що біля лікарняної палати, в якій перебуває Семеніхін, знаходяться слідчі, які в будь-який момент з дозволу лікарів готові будуть допитати потерпілого.

Як повідомлялось, сьогодні вночі невідомі напали на колишнього міського голову Конотопа Семеніхіна та нанесли йому тяжкі тілесні ушкодження. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Поліцейські кваліфікували подію як «замах на вбивство» і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.