На Сумщині в щойно відремонтованій лікарні обвалилася стеля



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Фото: sumy.gp.gov.ua

На ремонт усього комплексу, який був зроблений за кошти Фонду регіонального розвитку, було витрачено близько 70 млн грн.

В Охтирській центральній районній лікарні Сумської області в коридорі одного з відділень обвалилася стеля, яку нещодавно ремонтували. Прокуратура розпочала розслідування порушень під час виконання будівельних робіт. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Сумської області.

Встановлено, що в Охтирській центральній районній лікарні у липні 2019 року завершився капітальний ремонт ортопедичного відділення. Медики та пацієнти лише кілька тижнів тому переїхали у відбудоване приміщення, однак сьогодні, 30 липня 2019 року, близько 1 год.30 хв. у коридорі відділення обвалилась стеля. За щасливим збігом обставин постраждалих немає.

«Охтирською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення під час проектування та будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків. Відомості до ЄРДР внесено 30 липня 2019 року за ч. 1 ст. 275 КК України. Досудове слідство доручено слідчим Охтирського відділу поліції», - розповів керівник Охтирської місцевої прокуратури Олександр Язиков.

На ремонт усього комплексу, який був зроблений за кошти Фонду регіонального розвитку, було витрачено близько 70 млн грн.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, дії та бездіяльність яких призвели до таких наслідків. Окрім того, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за фактом ймовірного привласнення коштів під час виконання робіт.