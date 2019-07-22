На Сумщині чоловік розібрав залізничну колію на металобрухт (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: su.npu.gov.ua

Водій трактора зняв із залізничної колії більше півтисячі різних деталей кріплення, сподіваючись здати їх як металобрухт

Житель Краснопільського району Сумщини зняв із залізничної колії більше півтисячі різних деталей кріплення, сподіваючись здати їх як металобрухт. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 21 липня черговий поліцейський автопатруль звернув увагу на колісний трактор, що перебував поблизу колії сполученням Наумівка-Корчаківка. У тракторному причіпу під сіном правоохоронці виявили більше 500 деталей кріплення залізничної колії – накладки, костилі, прижими, підкладки, болти з різними комплектуючими деталями тощо. Водієм трактора виявився 42-річний місцевий житель.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група, котра того ж дня провела обшук господарства запідозреного у скоєнні крадіжки. Під обшуку знайшли ще близько 50 аналогічних запчастин. Все знайдене обладнання, а також бензопилу, переобладнану під болгарку з функцією різання металу, та спеціальний ключ поліцейські вилучили.

Стосовно чоловіка відкритого кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 185, ч.3 ст. 15 – ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Його перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів як в місті, так і в районі. Досудове слідство триває.