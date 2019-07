На Багамських островах впав вертоліт з мільярдером на борту

Семеро осіб загинули

Семеро людей, у тому числі вугільний магнат і мільярдер Кріс Клайн, загинули під час аварії вертольота на Багамах.

Про це повідомляє видання BNO News з посиланням на американську владу.

За їхніми даними, інцидент стався рано вранці в четвер. Вертоліт впав в Атлантичний океан неподалік від найпівнічнішого острова Багамських островів. Це відбулося незабаром після зльоту.

Вертоліт прямував в місто Форт-Лодердейл у штаті Флорида.

Всі загиблі були громадянами США. Друзі ідентифікували одного із загиблих як Клайна. Клайн загинув напередодні свого 62-го дня народження. Особи решти відразу не були встановлені.

BP We confirm Cline’s daughter, David Jude, Delaney Wykle, two unidentified friends and an unidentified helicopter mechanic from Florida are among the victims.



Not one statement of the major air accident has been confirmed by any government agency. pic.twitter.com/ympkJDnlbi