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    На Багамських островах впав вертоліт з мільярдером на борту

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    Мільярдер Кріс Клайн загинув під час катастрофи вертольота на Багамах - На Багамських островах впав вертоліт з мільярдером на борту
    Мільярдер Кріс Клайн загинув під час катастрофи вертольота на Багамах

    Семеро осіб загинули

    Семеро людей, у тому числі вугільний магнат і мільярдер Кріс Клайн, загинули під час аварії вертольота на Багамах.

    Про це повідомляє видання BNO News з посиланням на американську владу.

    За їхніми даними, інцидент стався рано вранці в четвер. Вертоліт впав в Атлантичний океан неподалік від найпівнічнішого острова Багамських островів. Це відбулося незабаром після зльоту.

    Вертоліт прямував в місто Форт-Лодердейл у штаті Флорида.

    Всі загиблі були громадянами США. Друзі ідентифікували одного із загиблих як Клайна. Клайн загинув напередодні свого 62-го дня народження. Особи решти відразу не були встановлені.

    Згідно журналу Forbes, статки Клайна на момент його смерті становили близько 1,8 мільярда доларів, він розбагатів на початку 2000-х років.

    США авіакатастрофа вертоліт Флорида
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