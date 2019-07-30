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    У Києві правоохоронці затримали на хабарі начальника залізничної дільниці

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    29 липня&nbsp;начальника залізничної дільниці затримано - У Києві правоохоронці затримали на хабарі начальника залізничної дільниці
    29 липня начальника залізничної дільниці затримано
    Фото: Прокуратура Києва

    Правоохоронці підозрюють посадовці в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 7 тисяч гривень

    Київською місцевою прокуратурою №5 спільно із Нацполіцією під час передачі неправомірної вигоди затримано начальника залізничної дільниці колії СЦБ та зв’язку Київ-Петрівської філії ПрАТ «Київ–Петрівське МППЗТ». Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    За даними правоохоронців, посадовець попередньо вимагав, а потім отримав неправомірну вигоду в розмірі 7 тисяч гривень від голови автокооперативу «Промінь-2» за погодження прокладення електричного кабелю під залізничною колією до автокооперативу, що розташований на території Оболонського району.

    29 липня вказану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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    Київською місцевою прокуратурою №5 вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцю за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

    Прокуратура буде звертатися до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

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    У Києві правоохоронці затримали на хабарі начальника залізничної дільниці
    У Києві правоохоронці затримали на хабарі начальника залізничної дільниці

    На даний час проводяться першочергові слідчі дії.

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