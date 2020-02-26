На Суспільному телебаченні нові кадрові призначення



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Григорій Тичина має 27 років медійного досвіду

Григорій Тичина став генеральним продюсером дирекції телебачення Суспільного

Команду дирекції телебачення Суспільного мовника очолив відомий український продюсер та медіаменеджер Григорій Тичина. Про це повідомляє пресслужба «UA: Суспільне мовлення».

На новій посаді Григорій Тичина опікуватиметься стратегічним ринковим позиціюванням, перспективним розвитком та управлінням поточною діяльністю загальнонаціональних телеканалів «UA: Перший» і «UA: Культура» відповідно до місії Суспільного, стратегії розвитку та завдань щодо зростання частки аудиторії. Він відповідатиме за організацію бізнес-процесів у стратегічному плануванні сітки мовлення, виробництві власного та закупівлі стороннього контенту і його просуванні.

«На посаді генерального продюсера телеканалу «UA: Перший» Григорій зарекомендував себе як сильний менеджер зі стратегічним мисленням. Упевнений, що його досвід допоможе нам не лише створювати продукт, який уподобає наш глядач, а й сформувати попит на контент, спрямований на просвітництво, культуру й розвиток людини, – розповів член правління «UA: Суспільне мовлення», відповідальний за платформу телебачення, Ярослав Лодигін. – Я підтримуватиму Григорія в роботі над телевізійним продуктом і займатимуся далі створенням умов для розвитку Суспільного телебачення й виконання стратегії розвитку компанії та телевізійних платформ».

З грудня 2019 року Григорій Тичина розбудовує флагманський телеканал «UA: Перший». Він має 27 років медійного досвіду – від менеджменту міжнародних проєктів до побудови «з нуля» успішного телебізнесу та його виведення в точку прибутковості.

«Очолити телевізійну платформу Суспільного мовника є великою відповідальністю. Упевнений, що разом із чудовою командою професіоналів, які працюють на Суспільному, ми реалізуватимемо далі стратегію створення потужного мовника, який за допомогою ринкових інструментів охоплюватиме найширшу аудиторію. Сподіваюся, що вже незабаром глядачі отримають додаткову мотивацію частіше вмикати наші телеканали», – розповів Григорій Тичина.

Зазначимо, що у травні 2019 року у НСТУ створили нові підрозділи центральної дирекції, серед яких – дирекція телебачення.

Посаду виконавчої продюсерки «UA: Перший» обійняла Ірина Бубнова. Медіаменеджерка, яка має значний досвід виробництва масштабних телепроєктів, формування та організації роботи продюсерських підрозділів у провідних українських медіагрупах, відповідатиме за власне виробництво каналу.

Ірина Бубнова планує налагодити виробництво проєктів із залученням власного ресурсу та найкращих фахівців

«Моє рішення приєднатися до колективу Суспільного – це передусім віра в нову команду, яка прагне збудувати сучасний канал із цікавим кожному громадянину контентом. Мені завжди цікаво бути частиною грандіозних змін, – прокоментувала Ірина Бубнова. – На «UA: Перший» я планую налагодити процес виробництва проєктів із залученням власного ресурсу та найкращих фахівців на українському ринку. Наша мета – створити програми, які мають якісний, сучасний вигляд та відповідають цінностям Суспільного мовника».

Нагадаємо, 13 січня виконавча продюсерка дирекції телебачення Суспільного мовника, медіаменеджерка Дар’я Юровська звільнилася з Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Дар’я Юровська прийшла у компанію у 2014 році після Революції гідності разом із тодішнім генеральним директором Національної телекомпанії України (НТКУ) Зурабом Аласанією. Разом із ним у листопаді 2016 року вона пішла з НТКУ, і повернулася у 2017 році в ролі програмної директорки ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Вона обіймала позиції заступниці генерального директора, програмної директорки та виконавчої продюсерки платформи телебачення.