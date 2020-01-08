Один з керівників Суспільного мовлення розказав про стан справ на Першому каналі



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Журналіст Юрій Макаров визнає, що чемпіонами за рейтингами Суспільне ТВ не стане ніколи

Юрій Макаров про «Суспільне»: Зробити все, що ми пообіцяли, в нас не було шансів через недофінансування

Журналіст і телеведучий Юрій Макаров у великому інтерв’ю для «Главкома» зізнався, що «Суспільне» не відповідає його уявленням про те, яким насправді має бути суспільне телемовлення.

«Зрозуміло, що не відповідає. Наразі. Зробити все, що ми пообіцяли, прийшовши до керма НСТУ майже три роки тому, в нас не було шансів через недофінансування, яким ми вже всім вуха пробурили. Але факт є факт: остання масштабна закупівля техніки для тоді ще НТКУ відбулася 1997 року… За цей час змінилося два покоління апаратури. Для того, щоби вийти в ефір торік із прямоефірним «Зворотним відліком», довелося збирати ефірний пульт буквально по блоках з різних студій. Сьогодні лише починається масштабне переобладнання на «Олівці» (телецентр на вулиці Юрія Іллєнка в Києві)», - заявив Макаров.

За його слова, вдалося зробили, напевно, найважливіше: відсіяти тих, хто готовий рушати в майбутнє, від тих, хто волів би залишитися в минулому часі, в УРСР.

«Зараз будується наша Друга студія, звідки ми видаватимемо 14-годинний прямий ефір на Першому. Сподівалися почати буквально в січні, але з’ясувалося, що громіздкі тендерні процедури виключають це в принципі. Тому запустимося 1 березня, якщо Аллах захоче. І так само з Його благословіння будемо робити таку продукцію, яка була би в міру респектабельною, в міру провокативною, але щодо якої не було би найменших сумнівів щодо чесності та непідкупності», - додав журналіст.

Один з керівників Суспільного мовлення визнає, що чемпіонами за рейтингами Суспільне ТВ не стане ніколи не лише тому, що забракне ресурсу, «а й тому, що за визначенням є альтернативою комерційному фаст-фуду».

«Але це тема окремої довгої розмови, до якої варто повернутися, коли відбудеться перезапуск Першого суспільного, тобто коли буде про що говорити, не малюючи пальцем у повітрі», - резюмував Макаров.