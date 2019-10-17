Нацвідбір на Євробачення: за день зареєструвалося понад 800 осіб



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Минулого року до складу журі національного відбору Євробачення входили Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов

На конкурс подаються навіть ті, хто не може заспівати Happy Birthday

Від початку першого етапу національного відбору на Євробачення-2020, що стартував 16 жовтня, свої анкети, станом на 14:00 17 жовтня, подали вже 800 бажаючих. Про це розповів голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія, пише УНН.

На питання журналіста про те, чи багато учасників нацвідбору вже подали анкети, співрозмовник зазначив, що «їх вже 800».

«Зазвичай буває і більше. Це включно з усіма, навіть не здатними заспівати Happy Birthday. Але люди подаються», — зазначив він.

Аласанія зауважив, що йому важко назвати очікувану кількість бажаючих взяти участь у конкурсі.

«Було торік більше тисячі. Але після відборів і заслуховування, яке робить команда СТБ, доходить до журі — там залишається набагато менше, мова йде про десятки. Тоді вже починається конкурсний відбір», — пояснив він.

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні стартував прийом заявок на участь у національному відборі на Євробачення-2020, що триватиме до 25 грудня 2019 року включно.

Відбір складатиметься з трьох етапів: всеукраїнський онлайн-збір анкет (триватиме з 16 жовтня до 25 грудня), телевізійні півфінали (8 та 15 лютого) та фінал, під час якого Україна назве свого представника на Євробачення-2020 (22 лютого).

Відповідно до нових правил конкурсу, учасником національного відбору може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території РФ із 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.