На Тернопільщині судитимуть банду викрадачів ікон з храмів



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Фото Офісу генерального прокурора

Слідчі встановили, що підозрювані викрали ікон з храмів на понад 2,5 млн грн

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, яких підозрюють у крадіжках ікон з храмів центральної та західної України.

За даними слідства, раніше судимий житель Одещини запропонував двом мешканцям регіону заробіток на крадіжці церковної атрибутики. Група діяла впродовж 2018-2020 років, викрадаючи цінні ікони з церков та монастирів, переправляючи їх поштою до Одеси.

Надалі фахівці реставрували ікони та продавали колекціонерам. Серед їхніх клієнтів були бізнесмени, високопосадовці та жителі країн Європи.

Слідчі встановили, що члени групи причетні до крадіжок з церков і монастирів на території Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей.

Загальна вартість викраденої релігійної атрибутики становить понад 2,5 млн грн.

Нагадаємо, у травні правоохоронці затримали міжрегіональну групу осіб, яка упродовж 2018-2020 років скоїла низку крадіжок ікон із церков у різних областях України. Тоді силовики провели 13 обшуків. Останню крадіжку група скоїла 30 квітня з храму в с. Михайлівка Вінницької області. Було викрадено три ікони 1860 року.