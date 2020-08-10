Помісна українська церква почала спілкуватися з українцями в Instagram та в Twitter



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Instagram ПЦУ публікуватиме світлини з цінними моментами з життя церкви - преслужба ПЦУ

Новин з наших парафій по всій Україні стає все більше, і ми прагнемо розповідати про них, про вірян, які започатковують добрі справи, - ПЦУ

Офіційні сторінки Православної церкви України з’явились у соціальних мережах Instagram та Twitter. Про це йдеться на сторінці Помісної церкви у Facebook.

«Дорогі брати і сестри, офіційні сторінки Православної Церкви України з’явились у соціальних мережах Instagram та Twitter. Наша церковна родина щодня зростає та розвивається. Новин з наших парафій по всій Україні стає все більше, і ми прагнемо розповідати про них, про вірян, які започатковують добрі справи, про священників, служіння яких змінює життя інших», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Instagram ПЦУ публікуватиме світлини з цінними моментами з життя церкви – її парафій, священнослужителів та вірян, а в Twitter можна буде оперативно дізнаватися про актуальні події та новини в ПЦУ та в світовому православ’ї.

«Попереду – ще багато цікавого. Тож приєднуйтеся до наших нових спільнот у соціальних мережах та долучайтеся до створення спільної історії своєї Церкви», - додають у церкві.

Як повідомлялося, церква, настоятель якої привітав Путіна, вийшла з Московського патріархату.