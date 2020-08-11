У селі на Тернопільщині, щоб поховати померлого, спершу треба віддати його борги (фото) документ



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Жінка, яка отримала паперову звістку від церкви, цікавиться, чи є в інших селах на Тернопільщині такі «церковні інкасатори»

Після смерті члена родини мешканка Тернопільщини отримала записку з печаткою від місцевої церкви, де було зазначено список «боргів» за покійним. Відтак, родина повинна оплатити церковні заборгованості, незважаючи на те, що чоловік уже залишив земний світ.

Наталія Деревяна зіткнулася із проблемою поховання людини. Про це вона повідомила в групі Великогаївська об’єднана територіальна громада. Як приклад, додала фото.

«Люди добрі! Скажіть , будь ласка, у якому селі є така «традиція», що коли треба похоронити людину, то в першу чергу треба йти не до священника, а до церковного касира для того ,щоби здати її свої земні «борги» і «борги» своєї сім’ї. Розумію, що може пишу не по темі ,але сама з цим стикнулася і просто стало інтересно в якому селі, крім Грабівця, є ще такі «інкасатори», —зазначила жінка у коментарі до фото у соцмережі Facebook.





У соцмережі дана тема викликала неабияку цікавість. Хтось обурюється, а хтось навпаки підтримує стягнення боргів.

«Пані Наталя. Візьміть іншого священика, попросіть його поховати близьку людину. Ніхто не має права вам відмовити, і церкву вам відкриють і на кладовищі поховають. Бо церква і кладовище - священиком і церковним комітетом не приватизоване», - коментує допис жінка на ім’я Зоряна.



«По всіх селах так є, церкви треба всім, а хто має отримувати церкву?»,- зазначає Галина.



"Читаю і так собі думаю. Та ви самі люди в тому і винні. Чому згоджувались на таке. Один чи одна дала клич, а всі як, вибачте, барани потакають. Всьому є межа! Гріховний позор і всдид»,- коментує інша дописувачка на ім’я Оксана.