На Житомирщині згоріла дерев’яна церква XVIII століття



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За попередньою версією рятувальників, причиною займання могло стати коротке замкнення електромережі

Пожежу ліквідували, але вогонь знищив будівлю церкви

На Житомирщині у селі Соловіївка Брусилівського району вогонь знищив дерев’яну церкву, побудовану у 1789 році. Про пожежу повідомляє Управління ДСНС у Житомирській області.

«20 серпня о 12:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в будівлі дерев’яної церкви, що в с. Соловіївка Брусилівського району. Загоряння виявив настоятель, зі свого будинку він помітив дим, що виходив з під даху церкви. Спочатку прихожани спільно з настоятелем розпочали гасіння власними силами, але зрозумівши, що не справляються, вони зателефонували до рятувальників», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники прибули вже після того, як полум’я вже повністю охопило дах церкви. Гасіння ускладнювала відсутність в селі джерела води, через що пожежники 8 разів їздили дозаправляти воду в сусідні населені пункти.

Пожежу ліквідували, але вогонь знищив будівлю церкви. Вдалося врятувати церковне майно та житловий будинок поруч із храмом.

За попередньою версією рятувальників, причиною займання могло стати коротке замкнення електромережі.

Як уточнив голова Брусилівської ОТГ Володимир Габенець, у Соловіївці згоріла церква Святителя Миколая, побудована у 1789 році. Він додав, що на храмі збиралися найближчим часом змінювати куполи.

Відомо, що дві статуетки євангелістів із цієї церкви знаходяться в Національному художньому музеї.