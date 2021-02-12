На Тернопільщині зіштовхнулися три автівки. Четверо людей в лікарні (фото)

У потерпілих черепно-мозкові травми та забої

Неподалік села Лозова Тернопільського району на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися три автмобіля. Аварія трапилася 11 лютого близько 19:50, повідомили в прецентрі ДСНС.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля RENAULT-TRAFIC не впорався з керуванням, автомобіль занесло на засніженій дорозі і викинуло на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з вантажним транспортним засобом IVECO-50С/35, а після цього вантажівку відкинуло на авто RENAULT-MASTER, яке рухалося позаду.

У результаті ДТП травми отримали четверо тернополян – пасажирів з RENAULT-TRAFIC. У потерпілих черепно-мозкові травми, струс, різані рани обличчя та забої. В однієї з потерпілих – перелом кісток тазу.

На державних дорогах Тернопільсовї області вже шосту добу чистять покриття. Проїзд забезпечено, однак робота не зупиняється. Із переметів дорожники відбуксирували 56 фур. Також підрядні організації підвозили пальне вантажівкам, котрі потрапили у епіцентр негоди «на нулі». Ліквідовують наслідки завірюхи 170 шляховиків. Використано 198 тонн солі та 2854 тонн суміші солі та піску.

12 лютого в Україні, крім південного сходу і сходу, очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.



