Запізнення до 6 годин. Через негоду в Україні затримуються поїзди

12 лютого в Україні очікуються хуртовини та снігові замети

Пасажирів безкоштовно розмістили в залі очікування

«Укрзалізниця» повідомляє, що через складні погодні умови зранку, 12 лютого, із запізненням ідуть два поїзди. Йдеться про потяги № 14 Солотвино–Київ та № 142 Львів–Бахмут.

«Поїзди затримуються на 6 і 5 годин відповідно. 119 пасажирів, які очікують на поїзд №142 на Центральному вокзалі в Києві, безкоштовно розміщені в залі очікування підвищеного комфорту до прибуття потяга», – вказано в повідомленні.

Також для пасажирів поїзда №14, які продовжуватимуть поїздку в напрямку Дніпра та Запоріжжя, організують пересадку на вечірній поїзд Інтерсіті+.

«Також зранку 12 лютого було затримано на 26 хвилин відправку зі Львова поїзда № 45 Ужгород–Лисичанськ для зручної пересадки пасажирів поїзда Дніпро–Трускавець. Інші поїзди «Укрзалізниці» прямують за розкладом», — інформують в УЗ.

Нагадаємо, 8 лютого «Укрзалізниця» закликала українців обирати для подорожей на цьому тижні поїзди. Там повідомили, що попри негоду, жоден рейс пасажирського поїзда не скасований і не перенесений.

12 лютого в Україні, крім південного сходу і сходу, очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.