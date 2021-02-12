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    Запізнення до 6 годин. Через негоду в Україні затримуються поїзди

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    12 лютого в Україні очікуються хуртовини та снігові замети - Запізнення до 6 годин. Через негоду в Україні затримуються поїзди
    12 лютого в Україні очікуються хуртовини та снігові замети
    Фото: Укрзалізниця-Ukrzaliznytsia

    Пасажирів безкоштовно розмістили в залі очікування

    «Укрзалізниця» повідомляє, що через складні погодні умови зранку, 12 лютого, із запізненням ідуть два поїзди. Йдеться про потяги № 14 Солотвино–Київ та № 142 Львів–Бахмут.

    «Поїзди затримуються на 6 і 5 годин відповідно. 119 пасажирів, які очікують на поїзд №142 на Центральному вокзалі в Києві, безкоштовно розміщені в залі очікування підвищеного комфорту до прибуття потяга», – вказано в повідомленні.

    Також для пасажирів поїзда №14, які продовжуватимуть поїздку в напрямку Дніпра та Запоріжжя, організують пересадку на вечірній поїзд Інтерсіті+.

    «Також зранку 12 лютого було затримано на 26 хвилин відправку зі Львова поїзда № 45 Ужгород–Лисичанськ для зручної пересадки пасажирів поїзда Дніпро–Трускавець. Інші поїзди «Укрзалізниці» прямують за розкладом», — інформують в УЗ.

    Нагадаємо, 8 лютого «Укрзалізниця» закликала українців обирати для подорожей на цьому тижні поїзди. Там повідомили, що попри негоду, жоден рейс пасажирського поїзда не скасований і не перенесений.

    12 лютого в Україні, крім південного сходу і сходу, очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

    Із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

    Теги: прогноз погоди Укрзалізниця снігопад негода
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