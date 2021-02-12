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    Столична влада повідомила, коли відновиться навчання у школах

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    Під час негоди на два дні у столичних школах організовано дистанційне навчання - Столична влада повідомила, коли відновиться навчання у школах
    Під час негоди на два дні у столичних школах організовано дистанційне навчання
    Фото з відкритих джерел

    Через негоду школи і дитячі садочки Києва закрили на два дні

    Школи та дитячі садочки, які столична влада закрила через сильний снігопад у Києві, планують відкрити з 15 лютого. Остаточне рішення буде прийнято сьогодні до кінця дня.

    Про це в ефірі «Україна 24» повідомив заступник київського міського голови Володимир Бондаренко.

    «Станом на цей час поки говоримо про те, що школи і дитячі садки з понеділка будуть працювати. Дистанційний режим ввели тільки на два дні», – зазначив він.

    Водночас не виключено, що обмеження можуть продовжитися.

    «Якщо ми будемо розуміти і мати відповідні рекомендації про... не тільки різке зниження температури, але і неможливість нормально дістатися через снігопад, звичайно, можемо продовжити такий дистанційний режим. Але поки таке рішення не прийнято», – додав Бондаренко.

    Нагадаємо, 10 лютого столична влада ухвалила рішення закрити школи та дитячі садочки 11 та 12 лютого через негоду. Навчання організовано в дистанційному режимі.

    Також керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній та державних установ поставитись із розумінням до цієї ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як дистанційну роботу.

    11 лютого в Україну прийшов черговий циклон із Балкан. Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов.

    11 лютого та вночі 12 лютого значний мокрий сніг, (приріст снігу 10-20 см), налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах снігові замети, (І рівень небезпечності – жовтий). 12-13 лютого очікується значне зниження температури.


    Джерело: РБК-Україна

    Теги: Київ школа КМДА дитячий садок снігопад
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